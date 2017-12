Dvanásť hodín, deväť koncertov. Underground?

V sobotu sa v Bratislave začne undergroundový majáles. Trvať bude až do rána.

20. máj 2009 o 0:00 Miloš Krekovič





BRATISLAVA. Underground je slovo, ktoré môže znamenať kadečo. Akcia, ktorá bude v sobotu 23. mája v bratislavskom Parku kultúry a oddychu, má hudobné podzemie v názve – no kapely, ktoré na nej vystúpia, to ako nálepku nepotrebujú. Dvanásť hodín, deväť koncertov plus sprievodné podujatia, to prinesie výnimočná akcia, akou je Bratislavský undergroundový majáles.

„Underground pred rokom 1989 a teraz vnímam podobne. Je pre mňa opozíciou voči hlúposti a zlu vo všeobecnosti. Napriek tomu, že za komunizmu bolo to zlo neporovnateľne väčšie, ako je dnes, stále je dosť podnetov, ktoré nás nútia byť v opozícii,“ hovorí Whisky, spevák punkrockovej skupiny Slobodná Európa.

Je jedným z tých, ktorí koncert organizujú, no zaspieva aj so svojou skupinou a ako dídžej bude mať pod palcom záverečnú rockotéku. „Ak tento ročník dopadne dobre, plánujeme z toho urobiť každoročnú tradíciu.“

Hudba od srdca

Punkrocková Zóna A, Živé kvety, prešovskí recesisti Chiki Liki Tu-a, Vrbovskí víťazi či Vandali. Čo tie kapely spája? „To čo robia, robia od srdca, vždy mali inteligentné texty, neprispôsobujú z komerčných dôvodov svoju tvorbu módnym trendom,“ hovorí o hudobníkoch z programu Whisky.

Platí to aj hlavných hosťoch, kapele Psí vojáci z Česka. Skupina na čele s Filipom Topolom existuje už tridsať rokov a koncom minulého roka si zahrala aj v Japonsku.

Miesto, na ktorom majáles prebehne, je symbolické. V Parku kultúry a oddychu sa odohrávali mnohé koncerty, v 80. rokoch tu začínali skupiny ako Tublatanka a Demikát. Zatiaľ sa podarilo zabrániť tomu, aby haly na nábreží zbúrali.

„Bola by to vážna rana slovenskej kultúre, keďže tu neexistuje alternatíva, kde by mohli byť väčšie koncerty,“ hovorí o asanácii PKO Whisky. „Nie je to najkrajšia budova, ale má genius loci. Mám k nej nostalgický vzťah. Žiadna nová hala ani sterilná športová hala ju nenahradí.“

Na pódiá sa vráti legenda

Udalosťou, na ktorú sa Whisky teší, je koncert bratislavskej skupiny Kosa z nosa. Tá vo väčšej zostave naposledy koncertovala v roku 2001. Kapela vznikla v 80. rokoch a od punkrocku sa dopracovala k pesničkárstvu bez prívlastkov. Istý čas jej patrili celé odpoludnia na Rádiu Ragtime, kde znela „iná“, alternatívna hudba.

Oficiálnu pauzu si hudobníci z Kosy z nosa nikdy nedali. Manažéra však nemajú, takže chodia hrávať iba tam, kam ich zavolajú – ako v tomto prípade.

Brány PKO sa v sobotu otvoria už o 16.00 h. Ten, kto na akcii vydrží až do rána, môže sa ocitnúť aj vo filme. Zábery, ktoré sa tam budú nakrúcať, sa dostanú do dokumentu o slovenskej nezávislej scéne, ktorý pripravuje mladá filmárka Tereza Nvotová.