Literatúra nemusí byť len krásna

Čínsky spisovateľ Jü Chua v rámci svetového turné prišiel aj na Slovensko.

21. máj 2009 o 0:00 Alexander Balogh

Najnovší román spisovateľa JÜ CHUA Bratia I., odohrávajúci sa na pozadí čínskej kultúrnej revolúcie, sa stal v roku 2006 vo svojej krajine najdiskutovanejšou knihou. Dnes o 19.00 h ju autor v spoločnosti Mariána Leška uvedie v bratislavskom Artfore.

Je téma kultúrnej revolúcie v Číne ešte stále do istej miery tabu, alebo sa s ňou vyrovnávajú vo svojich dielach už bežne aj viacerí iní autori?

„Téma kultúrnej revolúcie dnes už určite nie je tabu. Je to obdobie, o ktorom čínski autori môžu písať. Iba oficiálne kruhy sa tejto téme vyhýbajú. Ich postoj je taký, že ľudí nepodporujú v tom, aby sa k tejto téme vyjadrovali, ale v zásade im to nezakazujú."

Aké boli prvé reakcie oficiálnych politických čínskych kruhov na váš román, neboli problémy s jeho vydaním?

„Román vyšiel v Číne pred troma rokmi, z oficiálnych kruhov som naň nedostal nijakú reakciu, ani krátko po vydaní som sa nestretol s nijakými problémami."

Diskusia okolo vášho románu sa odohrávala viac v oblasti politickej alebo literárnej?

„Tak trochu v obidvoch, ale myslím si, že je to najmä otázka vkusu. Diskusia o Bratoch zahŕňa široké spektrum tém; napríklad časti románu, ktoré sú vulgárne, pričom mnohí čínski čitatelia si o literatúre myslia, že by mala byť krásna. Nevedia si predstaviť, že literatúra môže byť písaná vulgárnym štýlom."

V čase, v ktorom sa odohráva prvý diel románu Bratia, ste boli mladým chlapcom. Koľko je v postavách hlavných hrdinov autobiografie?

„Holohlavý Li a Železný Sung sú rovnako starí ako ja, ale v tomto románe nie je o nič viac autobiografických prvkov ako v mojich ostatných dielach."

Príbeh dvoch bratov sa odohráva na pozadí kultúrnej revolúcie. Ako ju z dnešného pohľadu hodnotíte ako občan a ako umelec?

„To je komplikovaná otázka. To, že kultúrna revolúcia sa odohrala, je dôsledkom vtedajšej čínskej, ale aj celosvetovej situácie. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa ľavicové hnutie prehnalo celým svetom. Z dnešného pohľadu bola kultúrna revolúcia v prvom rade veľkou humanitárnou katastrofou, ale mala aj zopár pozitív, napríklad realizáciu projektu zavlažovania vidieka a pod."



Myslíte si, že existujú vo vašej krajine témy, ktoré by sa mali viac reflektovať v umeleckej literatúre?

„Myslím si, že aj môj román reflektuje tie najchúlostivejšie témy."

Existuje nejaká otázka, ktorú vám kladú na vašich zahraničných literárnych prezentáciách pravidelne alebo najčastejšie?

„Najviac mi kladú práve politické otázky. Mnohí západní čitatelia nepoznajú Čínu a nerozumejú jej. Ale myslím si, že ak si prečítajú tento môj román, pomôže im to pochopiť mnohé fakty, ktoré sa týkajú aj dnešnej Číny."



Šírite dobré meno čínskej literatúry vo svete. Ako by ste Stredoeurópanovi opísali situáciu v súčasnej čínskej literatúre?

„Súčasná čínska literatúra je veľmi pestrá, sú v nej predstavitelia všetkých štýlov. Situáciu nie je možné vysvetliť stručne."

Myslíte si, že počas vašej návštevy u nás budete mať možnosť sa trochu zoznámiť aj so slovenskou literatúrou?

„Veľmi rád. S vašou pomocou."

Druhý diel Bratov zatiaľ čaká na slovenský preklad. Je to podobný štýl písania alebo s vyšším vekom protagonistov dominuje v knihe vážnejší tón? Ktorý diel sa vám písal ľahšie?

„Román Bratia je veľmi tragický a zároveň veľmi komický. Prvý diel je viac tragický, ale má aj zábavné časti. Druhý diel je viac komický, ale má aj mnohé tragické časti. Podľa reakcií čitateľov, o ktorých doteraz viem, sa čitatelia vo Francúzsku, USA a Taliansku po prečítaní prvého dielu s veľkým záujmom pustili aj do druhého dielu."

Vaše knihy sú bestsellermi. Mnohí si však toto slovo automaticky spájajú s akousi nenáročnosťou či dokonca prílišným nadbiehaním vkusu čitateľov. Stretávate sa s takýmto názorom aj pri vašich knihách a ako na to reagujete?

„Román Bratia sa v Číne stretol s veľkým úspechom. Môj predošlý román Žiť vyšiel v Číne pred vyše sedemnástimi rokmi a ešte aj dnes z neho každoročne dotláčajú vyše stotisíc kusov. Bratia vyšli pred troma rokmi a tiež knihy každý rok dotláčajú. Myslím si, že ak je kniha bestsellerom niekoľko mesiacov, možno sa zamyslieť nad otázkou jej nízkej úrovne. Ale ak je bestsellerom aj po vyše desiatich rokoch, hovorí to o jej kvalite."



Pozn. red. Z čínštiny prekladali Terézia Golasová a Albert Marenčin nml.