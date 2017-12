Srbskej dráme dominovala téma o psoch a ľuďoch

Na divadelnom festivale Nová dráma sa Srbsko uviedlo dvoma hrami.

21. máj 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska

K dobrým zvykom festivalu Nová dráma/New drama patrí prezentácia zahraničnej novej tvorby. Tentoraz sa do fokusu tohto festivalu dostalo Srbsko.

BRATISLAVA. Súčasná srbská dráma je oceňovaná a hraná aj v zahraničí. Na dvoch špičkových predstaveniach festivalu Nová dráma sme mohli minulý týždeň vidieť, že táto jej reputácia má dosť dobrý dôvod.

Srbské národné divadlo z Nového Sadu prišlo do Bratislavy na Lodi bábik. Hra výraznej srbskej dramatičky Mileny Markovičovej v réžii mladej režisérky Any Tomovičovej niesla ženský rukopis a ženské pohľady. Neboli to žiadne ružové príbehy, hoci sa text pohrával aj so známymi rozprávkovými motívmi.

Tínedžerka prichádza do mužskej bandy ako k siedmim trpaslíkom, starší milenec je zobrazený ako žabiak čakajúci na bozk princeznej. Typológiu dobre zvýrazňovali aj masky. Podobné postupy majú všetky šance pôsobiť banálne, herecký súbor však dodal Markovičovej príbehu výnimočnú autenticitu. Živá hudba na javisku, drsné šansóny, ale predovšetkým rázne prechody od iluzívnosti ku komentárom pôsobili až brechtovsky.

Predstaviteľka hlavnej postavy Jasna Duričičová famózne zvládla vekový rozsah svojej postavy od vystrašeného dievčatka až po opitú, životom zničenú umelkyňu. Nebolo to skutočne nič studené, či formálne dokonalé, hoci sa nezabúdalo ani na vypointovanie motívov. Nový Sad si divákov získal predovšetkým svojou životnou energiou.

Trochu iný zážitok ponúkla Biljana Srbljanovičová, ocenená už aj Európskou divadelnou cenou.

Dialógy jej poslednej hry sú strohé, navonok akoby zbavené citov. Pod povrchom príbehov ľudí žijúcich v komforte a v takmer sterilne pôsobiacej scéne nášho výtvarníka Juraja Fábryho však bublali drámy. Pôsobili menej očakávané situácie - matka schovávajúca sa pred prejavmi lásky svojej dcéry, či policajt fajčiaci trávu. Podtitul hry Barbelo nebol nadarmo „o psoch a deťoch". Dramatička sa pohrávala s prvkami, ktoré podľa poučiek na scénu nepatria. Výkony štyroch reálnych psov nepatrili našťastie k jediným presvedčivým z belehradskej produkcie.

Srbská nová dráma bola aj nová, aj dramatická, aj srbská. Mnohé naše texty môžu jej úprimnosť len závidieť.