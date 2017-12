Sedem azylových albumov

Nezávislá značka ponúka štyri albumy spriaznených skupín a tri filmové soundtracky. Krstiť sa budú v sobotu v A4 - nultom priestore v Bratislave.

21. máj 2009 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Až sedem nových nahrávok pribudlo do katalógu vydavateľstva Azyl Music. Nezávislá značka ponúka štyri albumy spriaznených skupín a tri filmové soundtracky. Krstiť sa budú v sobotu v bratislavskej A 4.

Medzi nimi sú staršie „klasické" skladby skladateľa Martina Burlasa, comeback kultovej pesničkovej formácie Ali Ibn Rachid, novinky skupín Home Made Mutant a Bezmocná hŕstka, k tomu ešte hudba z filmov Tango s komármi, 66 sezón a Ako sa varili dejiny.

Pestrosť, ktorá má veľa spoločného



Nezvyčajná udalosť v čase, keď sa väčšina ľudí oháňa slovom kríza. Nezvyčajná aj preto, že nadnárodní vydavatelia toľko slovenských nahrávok nevyprodukujú ani za rok. Šéf Azylu Maroš Hečko však vidí aj ekonomické výhody: „Keď dáte do lisovne viac cédečiek, získate zľavu, aj distribúcia sa na vás inak pozerá, ako keď ponúkate jeden album. Zároveň je ľahšie urobiť jeden krst než sedem."

Kým niektoré firmy sú založené na podobnej produkcii, pre Azyl je typická pestrosť. Nejde o náhodu: „Každý si tu môže nájsť niečo, čo ho osloví. Od Martina Burlasa s orchestrom, kvartetom alebo triom po skupinu Ali Ibn Rachid s veľkou nostalgiou a dávkou tvrdej irónie. Teší ma práve tá pestrosť. Mám pocit, že dnes z našich životov odchádza."

Kolekciu najnovších nahrávok Azyl napriek rôznorodosti mnohé spája. Generačná i názorová blízkosť, akustický zvuk občas prifarbený elektronikou. Azyl je navyše komunitná záležitosť, ktorá funguje na priateľských vzťahoch.

Fifty­fifty

„Navzájom si na tých cédečkach často hrávame a spolu sa tak ťaháme dopredu," hovorí Maroš Hečko. Azyl je podľa neho iba „pomocné" vydavateľstvo: „Filozofia je jasná. Nevlastníme copyrighty, s nikým nepodpisujeme ani zmluvu. Je to dohoda fifty-fifty - vy donesiete nahrávku, my pomôžeme s vydaním. Ponúkame len platformu."

Najznámejšími menami v katalógu sú Martin Burlas a Ľubo Burgr. Kým ten prvý sa prezentuje staršou tvorbou pre klasických hudobníkov, druhý so svojou staronovou skupinou Ali Ibn Rachid. „Táto generácia je neprávom trochu zabudnutá. Keď už sa o Martina Burlasa nestará tento štát a nedáva mu možnosti komponovať pre orchestre, vydali sme aspoň jeho staršiu tvorbu. Nedáva to zmysel v rámci biznisu, ale ja sa z toho veľmi teším. Možno, že ani Ľubo Burgr by neurobil nové pesničky pre Ali Ibn Rachid, keby nedostal impulz, že majú šancu vyjsť na cédečku."

Sám Hečko sa na krste predstaví s vlastným projektom Home Made Mutant. Účinkuje aj v Bezmocnej hŕstke, no s ňou si nezahrá. Táto skupina, ktorá nikdy nemala regulárny koncert, hoci vydala už štyri albumy, sa prekvapivo predstaví v nezvyčajnej podobe: „Už dlhšie plánujeme večer, na ktorý pozveme všetkých kamarátov a ľudí, čo s nami nahrávali. To však bude samostatný koncert, nejde to urobiť v rámci spoločného krstu. V A4 v sobotu violončelista Roman Harvan s klaviristom Vladom Šarišským zahrajú inštrumentálne verzie pesničiek z nového albumu."

Filmy na CD

Nezvyčajnou udalosťou na slovenské pomery je aj vydanie filmovej hudby. Azyl pripravil hneď tri soundtracky - dva s hudbou Mareka Piačeka k celovečerným dokumentom režiséra Petra Kerekesa (66 sezón, Ako sa varili dejiny) a hudbu Jozefa Vlka z filmu Tango s komármi. " Môžete si ich pustiť a nevedieť nič o filmoch. Tá hudba nie je len doplnok, obstojí sama osebe a zároveň vás nabudí ísť do kina," tvrdí Maroš Hečko.

Jeho slová potvrdzuje aj to, že na dvoch z piatich koncertov, ktoré sú súčasťou sobotňajšieho krstu, bude znieť v živej verzii práve hudba z filmov.

