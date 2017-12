Depeche Mode sa v máji neukážu ani vo Varšave, Rige a Vilniuse

Britská skupina Depeche Mode pokračuje v rušení naplánovaných európskych koncertov v rámci ich Tour of the Universe.

21. máj 2009 o 13:15 SITA

BRATISLAVA. Britská skupina Depeche Mode pokračuje v rušení naplánovaných európskych koncertov v rámci ich Tour of the Universe. Po zrušení vystúpení v Grécku (Atény, 12. mája), Turecku (Istanbul, 14. mája), Rumunsku (Bukurešť, 16. mája), Bulharsku (Sofia, 18. mája), Srbsku (Belehrad, 20. mája) a Chorvátsku (Záhreb, 21. mája) sa trojica Dave Gahan, Martin Gore a Andrew Fletcher neukáže ani 23. mája v poľskej Varšave, 25. mája v lotyšskej Rige a 27. mája v litovskom Vilniuse.

Dovedna ide teda už o deväť zrušených koncertov, ktoré by sa však mali uskutočniť v náhradných termínoch.

Dôvodom je rekonvalescencia 47-ročného lídra Gahana po prekonaní gastroenteritídy - akútneho zápalu sliznice žalúdka a čriev. Najbližším koncertom by malo byť vystúpenie v londýnskej O2 Arene, kde by sa mali Depeche Mode predstaviť 30. mája. Electro-popová legenda by mala podľa plánov zavítať aj na Slovensko. V pondelok 22. júna ich na bratislavskom štadióne Inter očakáva viac ako 30-tisíc fanúšikov.

Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 75 miliónov albumov po celom svete. Medzi ich najznámejšie skladby patrí napríklad Just Can't Get Enough, People Are People, Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You či Condemnation. V apríli vydali už svoj dvanásty štúdiový album s názvom Sounds Of The Universe.