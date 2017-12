Predávajú Dylanovu báseň. Ktorú nezložil

Aukčná sieň Christie's predáva báseň Boba Dylana. Ukázalo sa však, že pôvodne ju zložil niekto iný.

22. máj 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





LONDÝN, BRATISLAVA. Keď mal Bob Dylan 16 rokov, bol v letnom tábore. Napísal vtedy text básne, ktorú následne uverejnili táborové noviny.

Tento text teraz draží aukčná sieň Christie's, ktorá očakáva, že zaň získa asi 15-tisíc dolárov. Ukázalo sa však, že aj keď rukopis je Dylanov, báseň jeho nie je. Známy pesničkár len prepísal text piesne kanadského country speváka Hanka Snowa.

Christie's sa teraz bráni, že nepredáva originálny Dylanov text, ale iba jeden z jeho prvých rukopisov. Rukopis podľa BBC vlastnila Lisa Heilicherová, získanými peniazmi by chcela podporiť letný tábor. „Keď som si uvedomila, akým slávnym sa odvtedy stal, rukopis som vložila do plastového vrecka a schovala ho do encyklopédie,“ povedal novinárom.

Na aukcii sa v minulosti už Dylanove texty dražili. Niektoré si kupci odniesli približne za 25-tisíc dolárov.