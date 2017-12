Otec Sherlocka vyvolával duchov

Baker Street 221B. Londýnsku adresu, kde býval fiktívny detektív Sherlock Holmes, zarecituje každý, kto tie príbehy čítal. Kde však býval ich autor? Britský spisovateľ, politik, športovec sir Arthur Conan Doyle sa narodil pred stopäťdesiatimi rokmi.

22. máj 2009 o 0:00 Miloš Krekovič





Arthur Conan Doyle

Narodil sa 22. mája 1859. Postava Sherlocka Holmesa sa objavila v roku 1887. Stratený svet vyšiel v roku 1912. Zomrel 7. júla 1930.

Každý neúspech je na niečo dobrý. Ak by mal britský spisovateľ viac šťastia ako lekár alebo politik, je pravdepodobné, že by nezačal písať. Nevznikli by príbehy jeho najznámejších postáv: detektíva Sherlocka Holmesa a profesora Challengera.

Sir Arthur Conan Doyle sa narodil v roku 1859 v škótskom Edinburghu írskej matke, jeho otec bol napoly Angličan, napoly Ír. Zvláštnosťou je pôvod jeho stredného mena - dodnes nie vysvetlený. Doyle vyštudoval medicínu a keď prišiel do mestečka Southsea na juhu Anglicka, aby si otvoril ordináciu, vo vrecku mal desať libier. Pacienti sa mu nehrnuli, a tak začal písať.

Farba vraždy

Akej farby je vražda? Šarlátovej, prirovnával Conan Doyle v prvej knihe so Sherlockom Holmesom. Volala sa Štúdia v šarlátovom a vyšla v roku 1887. Knižne o rok neskôr, s ilustráciami jeho otca, výtvarníka. Týmto vzácnym vydaním dnes môžete listovať aj na internete.

Kulisou žánru krimi je veľkomesto – v tomto prípade Londýn na konci viktoriánskych čias. Sherlock Holmes bol všestranný génius. Bol to vedec aj umelec (virtuózne hral na husliach) a za každých okolností bol gentleman, i keď s rezervovaným postojom k ženám. Nadpriemernú inteligenciu vyvažoval neresťami. Napríklad slabosťou pre opiáty.

Menej bystrý bol jeho druh, doktor Watson. Spoločník, ktorý dokáže pátrača inšpirovať svojou ťažkopádnosťou, je postava, aká je dnes v detektívkach klasikou. Z literárneho hľadiska mal rozprávač – Watson aj iné výhody. Vinník je známy, ale napätie zostáva – ako ho detektív vlastne dolapil?

Reálnym vzorom pre Sherlocka Holmesa bol spisovateľov učiteľ z univerzity, chirurg Joseph Bell. Doyla na ňom ohromila schopnosť stanovovať presné diagnózy.

Obyvateľ londýnskej adresy Baker Street 221B sa objavil v päťdesiatich šiestich poviedkach a štyroch románoch. Na časopis The Strand Magazine, v ktorom poviedky vychádzali, stávali čitatelia v radoch. Časom popularita Holmesa autora znechutila. V roku 1893 ho v súboji s démonickým profesorom Moriartym dokonca nechal zomrieť. Na tlak čitateľov sa však detektív vrátil v roku 1901. Vtedy začal vychádzať román na pokračovanie Pes baskervillský.

Dinosaury neboli hlúpe

Hoci Conan Doyle písal aj historické romány či poéziu, v obľúbenosti konkuroval detektívkam iba jeho dobrodružný román Stratený svet. Vyšiel v roku 1912.

Opisuje výpravu na územie, kde prežívajú vyhynuté živočíšne druhy, a na scénu uvádza postavu profesora Challengera. Na rozdiel od Sherlocka Holmesa to bola výbušná osobnosť. Podobne ako detektív však mala reálny vzor. Bol ním - ako inak – ďalší Doylov učiteľ z univerzity.

Opisy prehistorických druhov v Stratenom svete neboli vedecky presné. Dinosaury neboli až také hlúpe tvory, ako ich vykreslil Doyle. Dnes to vieme, no vedci knihu kritizovali hneď potom, ako vyšla. Existuje teó?ria, podľa ktorej sa im za to spisovateľ pomstil – dôvtipne a po svojom. Údajne narafičil pozostatky hominida, ktoré vedcov miatli aj po rokoch.

Neboli to len príbehy, kde Conan Doyle hľadal spravodlivosť. Osobne sa zúčastnil na niekoľkých procesoch a vlastnými dôkazmi zvrátil rozsudky. Pričinil sa aj o vznik odvolacieho súdu, ktorý napráva justičné omyly. Veci verejné menil aj v iných prípadoch. Cestovateľ, ktorý okrem Európy spoznal Káhiru, rovníkovú a južnú Afriku či Grónsko, sa zasadil o zlepšenie situácie v belgickom Kongu. Začiatkom 20. storočia to bola kolónia, kde ešte stále kvitlo otrokárstvo.

Do parlamentu, kam kandidoval v rokoch 1900 a 1906, spisovateľa napriek popularite nezvolili. Po službe v búrskej vojne v Afrike mu však pred meno pribudol titul sir.

Literát a politik bol aj vášnivým športovcom. V Alpách objavil novinku, akou v tom čase bolo lyžovanie. Ako jeden z prvých ľudí v Británii vlastnil automobil.

Vyvolával duchov

Kým Sherlock Holmes pri pátraní vylučoval to, čo je nemožné, jeho stvoriteľ s nadprirodzenom nemal problém. Špiritizmus a iné okultné praktiky vyznával celkom verejne. Poľahčujúcou okolnosťou sú jeho motívy. V roku 1918 zomrel Doylov najstarší syn a po sérii ďalších úmrtí v rodine bol spisovateľ v depresii. Viera v komunikáciu so záhrobím mu poskytovala akú-takú útechu.

Legenda tvrdí, že posledné slová Arthur Conan Doyle venoval svojej žene. „Si nádherná,“ stihol jej povedať, kým zomieral na infarkt. Mal 71 rokov.