Macy Gray vystúpi v Bratislave

22. máj 2009 o 9:57 SITA

BRATISLAVA. V Bratislave vystúpi vôbec po prvý raz v kariére americká speváčka Macy Gray. Štyridsaťjedenročná umelkyňa s vlastným menom Natalie Renee McIntyre zaspieva 27. augusta v bratislavskej Inchebe. Vstupenky na jej koncert by sa už čoskoro mali začať predávať v sieti Ticketportal.

Macy Gray vstúpila na hudobnú scénu v lete roku 1999 debutovým albumom On How Life Is. Zaznamenala s ním obrovský úspech na celom svete, keď napríklad v americkom rebríčku Billboard dosiahla štvrté miesto a v britskom rebríčku dokonca tretiu priečku.

Pochádzali z neho single Do Something, I Try, Still a Why Didn't You Call Me. Za druhú menovanú skladbu si v roku 2000 odniesla prestížnu cenu Grammy v kategórii Najlepší ženský popový výkon. Gray následne naštartovala aj filmovú kariéru, keď sa objavila vo filme Training Day (2001). V ďalších snímkach Spider-Man (2002) a Scary Movie 3 (2003) stvárnila samú seba.

Po debutovom albume nasledoval ďalší štúdiový počin s názvom The Id (2001), na ktorom hosťovali okrem iných aj gitarista John Frusciante z Red Hot Chili Peppers alebo speváčka Erykah Badu. Aj keď nebol taký komerčne úspešný, ako jeho predchodca, na Slovensku sa z neho v rádiách často hrávali skladby Sweet Baby a Sexual Revolution. Speváčka s nezameniteľným chrapľavým hlasom má na konte ešte dve štúdiové nahrávky - The Trouble with Being Myself (2003) a Big (2007). V roku 2008 vydala pod menom Nemesis Jaxson singel Slap a Bitch.

Matka troch detí a dlhoročná podporovateľka súčasného amerického prezidenta Baracka Obamu vystúpi na sklonku leta okrem Bratislavy napríklad aj na maďarskom festivale Sziged (26. augusta), vo francúzskom Saint-Cloud (28. augusta), v holandskej metropole Amsterdam (31. augusta), belgických Antverpách (2. septembra) či v poľskom hlavnom meste Varšava (6. septembra).