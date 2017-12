Terryho Gilliama smola nezastaví

Ešte stále nie je tak zle, aby britský režisér Terry Gilliam nemohol dokončiť svoju robotu. Pri nakrúcaní filmu The Imaginarium of Doctor Parnassus zomrel herec Heath Ledger, on však našiel spôsob, ako ho nahradiť.

23. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Terry Gilliam dal vo svojom najnovšom filme jednu z posledných hereckých príležitostí Heathovi Ledgerovi.(Zdroj: FESTIVAL CANNES)

CANNES. Keby sa bol býval Terry Gilliam spriahol s diablom, možno by mal dnes už hotový vysnívaný film Muž, ktorý zabil Dona Quijota. Lenže on sa zrejme nespriahol, nakrúcanie zastavila séria smolných udalostí. Ale zasa, získal čas na film iný a v ňom si to s diablom mohol vydiskutovať. Ako zjednodušiť život Hovoríme o rozprávke The Imaginarium of Doctor Parnassus, včera už mala premiéru na festivale v Cannes. Spomínaný doktor v ňom vlastní prastaré divadlo, ktoré v moderných britských mestách vyvoláva prekvapenie i nedôveru. Kto má záujem, môže prejsť cez doktorovo čarovné zrkadlo a pozrieť sa, ako by mohlo vyzerať jeho šťastie, keby... „Každú chvíľu sa o niečom rozhodujeme. Raz rozmýšľame, čo si dať na raňajky, a inokedy zas, koľko toaletného papiera musíme kúpiť. Ja som sa pokúsil život zjednodušiť, v mojom filme sa ľudia rozhodujú len medzi dobrom a zlom,“ hovorí Terry Gilliam. Úlohu diabla s radosťou zobral Tom Waits. Gilliam vraví, že je to veľký sympaťák, nie excentrik, preto sa mu s ním skvelo robilo. A to nie je jediná špecialita filmu – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell v ňom hrajú tú istú postavu naraz. Žiadny režisérsky rozmar v tom však nebol. Naopak, zase sme len pri diablovi. Pomôcť kamarátovi Tú úlohu mal celú zahrať Heath Ledger, počas nakrúcania však tragicky zomrel. „Bol som rozhodnutý, že to zabalím,“ vraví Gilliam. „Lenže celé produkčné okolie do mňa začalo hučať. Nech vraj nie som lenivý bastard, nehľadám výhovorky a film dokončím.“ Ledgerova postava prejde cez Parnassovo zrkadlo počas filmu trikrát. Gilliam to využil a po každom prechode do rozprávkového sveta sa ukáže niekto iný - najprv Depp, potom Law a nakoniec Farrell. A je to elegantné riešenie, v spletitom svete fantázie pôsobí prirodzene. Dokonca bolo aj lacné, pretože chlapci takmer nežiadali honorár. Hoci v tom čase každý z nich nakrúcal iný film, ohrozený projekt prišli kamarátsky zachrániť. Scenár písal Terry Gilliam spolu s Charlesom McKeownom, s ktorým spolu robili aj na filmoch Brazil a Dobrodružstvá baróna Prášila. Vraví, že po smrti Heatha Ledgera ho vôbec neprepisovali, neupravili ani jeden dialóg. Scéna, kde Johnny Depp hovorí o večnej mladosti mŕtvych ľudí, bola napísaná hneď na začiatku. No a potom sa Terry Gilliam znovu skúsi vrátiť k prekliatemu Donovi Quijotovi. „Scenár som prepísal, do roka začnem nakrúcať,“ odkazuje.