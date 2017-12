Skupina Simply Red vystúpi na Slovensku asi poslednýkrát

23. máj 2009 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Skupina Simply Red zahrá na Slovensku pravdepodobne posledný raz. V rámci turné Simply Red 25 - The Greatest Hits sa predstaví v bratislavskej Sibamac Aréne 28. júna. Koncertná šnúra potrvá do roku 2010 a je posledná v kariére Simply Red, pretože spevák Mick Hucknall sa rozhodol vydať na sólovú dráhu.

Pôvod skupiny Simply Red siaha do roku 1976. Jej pôvodní členovia najskôr tvorili zostavu The Frantic Elevators, ktorá existovala sedem rokov. Po jej rozpade sa Hucknall spojil s manažérom Elliotom Rashmanom a v roku 1985 založili skupinu pod názvom Simply Red, ktorý evokuje Hucknallovu farbu vlasov, jeho priazeň futbalovému klubu Manchester United, ako aj ľavicovú politickú orientáciu.

Medzinárodný úspech zaznamenal už ich prvý singel Money's Too Tight (To Mention). Počas svojej kariéry kapela vydala 10 štúdiových albumov a preslávila sa hitmi ako If You Don't Know Me By Now, Fairground, Oh! What A Girl, Holding Back The Years alebo Stars. Formácia Simply Red končí kariéru vydaním najväčších hitov, ktoré predstaví aj na koncerte v Bratislave.

Svojím turné oslávi 25. výročie založenia kapely a možnosť vidieť a počuť ju naživo bude mať viac ako milión ľudí z celého sveta.