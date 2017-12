Náš underground je najmä gitarový

Bratislavským undergroundovým majálesom začala nová tradícia koncertného maratónu.

25. máj 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Spevák Koňyk priviezol v sobotu do bratislavského PKO svoju skupinu Zóna A v rámci turné k jej 25. výročiu.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Nielen stredný prúd je pre masy. Tlačenica môže byť na aj underground. Tí, ktorých do PKO v sobotu pritiahol prvý undergroundový majáles, bolo dosť, Estrádnu halu naplnili viac než spolovice.

Boli tu ročníky, ktoré v čase, keď niektoré kapely z programu začínali, ešte neboli na svete. Boli tu aj tí, ktorí na tie časy môžu spomínať. Podlaha plná plastových pohárov a unavená spokojnosť publika pripomínali atmosféru letných open-air festivalov.

Gitarové podzemie

Za plných dvanásť hodín tu mali vystúpiť kapely, ktoré nepodliehajú módnym trendom, majú inteligentné texty a hudbu robia po svojom. Z mien na plagáte vyplývalo jedno - náš undergound je predovšetkým gitarový.

Kým väčšinu kapiel môžete vidieť hrávať bežne (Chiki Liki Tu-a ,Vrbovskí víťazi alebo Živé kvety), udalosťou bol koncert skupiny Kosa z nosa. „Je to pre mňa najlepší sound〜track k mestu Bratislava," uviedol ich karikaturista Shooty.

Bol to koncert, na ktorý sa tešili mnohí. Pesničkári, ktorí koncom 80. rokov začínali ako punkeri a ovplyvnili bratislavskú scénu, totiž nikdy nevydali album a v tomto tisícročí vystupovali len sporadicky. Že spolu v plnej zostave naposledy hrali v roku 2001, bolo počuť a cítiť. O zohratosť však v ich prípade nejde. Podstatné sú texty v podaní Borisa Ondreičku. Je to spevák (a inak výtvarník), ktorý silou výrazu väčšinu kolegov z branže strčí do vrecka. Keď v poslednej skladbe spustil vlastný improvizovaný životopis, po chrbte behal mráz.

Keď už hudobníci z Kosy z nosa niečo komentujú, neberú si k tomu servítky. Bolo to pred desiatimi rokmi, na koncerte k výročiu Novembra, keď na pódiu preberali morálny profil speváka Pavla Hammela. Ani teraz sa gitarista Braňo Špaček neudržal. „Je to tu také tupé, také samozrejmé, nie?" ohodnotil atmosféru akcie.

Dobrá správa je, že sobotou sa návrat Kosy z nosa na pódiá neskončil. Najbližšie sa ukáže v júli, na Pohode v Trenčíne.

Ako sa blížila polnoc, atmosféra hustla a zlepšoval sa aj výkon zvukára. Najlepšie obišli českí Psí vojáci. Z klavíra, za ktorým sedel spevák, textár a skladateľ Filip Topol, sa v neútulnej hale nestratil ani tón. V porovnaní s jednoliatym „nárezom" punkrockovej Zóny A a Slobodnej Európy zaujímavý kontrast.

Do roka a do dňa

„People have the power, na to nezabudnite!" burcoval nadránom spevák punkrockovej Slobodnej Európy a organizátor koncertu Whisky. Na mysli mal aj priestor, kde sa koncert koná. Zatiaľ haly PKO na nábreží stoja - ale nie je isté, dokedy.

Skoro isté zato je, že undergroundovým majálesom sa začína nová tradícia. „Báli sme sa ako dopadneme, ale vidím, že to má zmysel a urobíme to aj o rok," sľuboval Whisky. Uvidíme. Možno opäť v PKO.