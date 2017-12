Eros Ramazzotti vystúpi v Košiciach

24. máj 2009 o 17:50 SITA

BRATISLAVA. Taliansky spevák Eros Ramazzotti vystúpi v košickej Steel Aréne. Po koncerte vo Viedni sa predstaví 27. februára 2010 slovenskému publiku v rámci svetového turné k novému albumu s názvom Ali e radici. Spevák o tom informoval na svojej webovej stránke www.ramazzotti.com.

Nový album 45-ročného rodáka z Ríma, ktorý obsahuje 11 skladieb, vyšiel v Európe v piatok 22. mája. Zatiaľ sa pred oficiálnym vydaním len v Taliansku objednalo 210-tisíc kópií. Prvým singlom jedenásteho Ramazzottiho albumu je skladba Parla con me.

Idol mnohých žien vydal svoj prvý singel v roku 1982, ale výraznejší úspech zaznamenal až o dva roky neskôr na festivale Sanremo. Skladba Terra Promessa, s ktorou tam vystupoval, sa dostala do celej Európy. V roku 1986 na festivale Sanremo zvíťazil so skladbou Adesso tu z jeho druhého albumu Nuovi eroi (1986). Za 25-ročnú kariéru sa stal známym na celom svete a predal viac ako 50 miliónov albumov.

Medzi jeho najznámejšie skladby patria napríklad duety Cose della vita s Tinou Turner, Piu' che puoi so Cher alebo I belong to you so speváčkou Anastaciou.