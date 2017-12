Zlatú palmu v Cannes získal Michael Haneke

Zlatú palmu zo 62. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes si odniesol rakúsky režisér Michael Haneke za čierno-bielu vojnovú drámu Das Weiße Band.

Šesťdesiatsedemročný Haneke tak ovládol súťaž, ktorú v aktuálnom ročníku odborníci označovali za "súboj titánov", a filmoví giganti ako Pedro Almodóvar, Ken Loach, Jane Campion či Ang Lee odchádzali domov s prázdnymi rukami. Porota, ktorej predsedala francúzska herečka Isabelle Huppert vyberala z dvadsiatky najvýznamnejších svetových filmárov.

Cenu pre najlepšieho herca získal Rakúšan Christoph Waltz za postavu plukovníka Hansa Landu v snímke Inglourious Basterds Quentina Tarantina. V rovnakej ženskej kategórii zvíťazila anglicko-francúzska herečka Charlotte Gainsbourg za triler Antichrist Larsa Von Triera, ktorý šokoval Cannes scénami sexu a mrzačenia.

Veľkú cenu udelila porota francúzskemu režisérovi Jacquesovi Audiardovi za väzenskú drámu Un Prophete. Upírska snímka Bakjwi Juhokórejčana Chan-wooka Parka a dráma Fish Tank z londýnskeho predmestia britskej režisérky a scenáristky Andrey Arnold, sa podelili o cenu poroty. Kontroverzného Filipínca Brillanteho Mendozu ocenili za réžiu drámy Kinatay. Čínsky režisér Ye Lou prevzal cenu za scenár (Mei Feng) drámy o homosexuálnej láske Chun Feng Chen Zui De Ye Wan. Zlatú kameru udelili austrálskemu režisérovi Warwickovi Thorntonovi za jeho celovečerný debut Samson and Delilah. Cenu za celoživotné dielo si prevzal 86-ročný francúzsky režisér Alain Resnais.

Dvanásťdňový festival, ktorý sa konal na Francúzskej riviére od 13. do 24. mája, síce mierne poznačila súčasná hospodárska kríza, no napriek tomu na červenom koberci nechýbali osobnosti ako Brad Pitt, Angelina Jolie, Penélope Cruz, Martin Scorsese či Jim Carrey.

Mimo súťaže si mohli filmoví diváci a diváčky pozrieť posledný film, v ktorom si zahral zosnulý Heath Ledger - The Imaginarium of Doctor Parnassus v réžii Terryho Gilliama, a režisér Sam Raimi predstavil svoj najnovší horor Drag Me To Hell.

Ako otvárací film premietli 3D animovaný film Hore z produkcie Disney-Pixar.