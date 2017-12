Zomrel bývalý člen skupiny Wilco Jay Bennett

26. máj 2009 o 9:26 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 45 rokov zomrel v noci zo soboty na nedeľu bývalý člen americkej alternatívnej skupiny Wilco Jay Bennett. Podľa jeho nahrávacej spoločnosti naposledy vydýchol v spánku vo svojom dome v Illinois.

Príčina úmrtia nie je dosiaľ známa. "S hlbokým zármutkom vám musíme oznámiť, že náš priateľ Jay Bennett zomrel v spánku. Bol to úžasný človek, ktorý nám bude všetkým chýbať," uvádza sa na stránke spoločnosti Undertow Music Collective. Úprimnú sústrasť vyjadril v oficiálnom stanovisku aj spevák kapely Wilco Jeff Tweedy, ktorý ďalej uviedol, že talentovaný Bennett ovplyvnil vývoj skupiny ocenenej dvoma Grammy za CD A Ghost Is Born (2005).

Jay Bennett pracoval v skupine od jej vzniku v roku 1994 ako majster zvuku. Neskôr so skupinou začal hrávať naživo i v štúdiách na rôznych nástrojoch. Multiinštrumentalista a producent formáciu Wilco opustil v roku 2001 pre finančné nezrovnalosti. Jeho spor zo skupinou sa dokonca dostal až na súd. Bennett totiž požadoval dodatočné vyplatenie honorárov za prácu na piatich albumoch.

Bennettovi skupina podľa jeho vlastných slov dlžila peniaze aj za dokument I Am Trying to Break Your Heart (2002), ktorý mapuje nahrávanie albumu Yankee Hotel Foxt.