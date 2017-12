Zlatú Palmu má Biela Stuha

Šťastie režiséra Michaela Hanekeho nebude úplné, ak jeho film Biela stuha, s ktorým zvíťazil v Cannes zostane nepochopený.

26. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

CANNES. BRATISLAVA. Pri prvých záberoch to na žiadne veľké kino nevyzeralo. Dedinské postavy sa ako bez duše pohybovali v strohých, čiernobielych obrazoch, každá jedna bez šmrncu. Hlas rozprávača neustále pridával nové informácie, akoby ich čítal z miestnej kroniky, ale zdalo sa, že nikam nepovedú.

Predstava, že tento film bude trvať dve a pol hodiny, nebola veru optimistická.

A predsa, čoskoro sa to suché rozprávanie zmenilo, zrazu bolo príťažlivé a sugestívne. Nechcelo pustiť. Kde sa v nás berie všetko to zlo? Opýtal sa rakúsky režisér Michael Haneke a za drámu Biela stuha nakoniec dostal Zlatú palmu.

Kam smerujú ideály

Je to príbeh z roku 1914. V nemeckej, protestantskej dedinke sa diali nepríjemné veci. Každú chvíľu zostal niekto zranený a zbitý, akurát nikto nevedel zistiť, kto by mohol byť vinníkom. Že by to boli kaplánove deti? Tie predsa dostali bezchybnú výchovu...

Haneke nezvykne detektívnu linku svojho filmu objasniť, rozprávanie nepotrebuje ani veľkolepo zakončiť. Ako rozuzlenie ponúka nepokoj. „Myslím si, že filmy sú ako skoky na lyžiach. Niekto vám pripraví sneh, ale skočiť už musíte vy, diváci," hovorí Haneke.

Sám vidí v Bielej stuhe metaforu, podobenstvo o tom, ako nenápadne vzniká zlo. Že sa už vlastne začína pri ušľachtilých ideáloch: „Z každej idey možno dospieť až k terorizmu, ak sa berie doslova a uplatňuje absolútne."

Čo vidia Nemci a čo my

Michael Haneke zopár cien z festivalu v Cannes už má. Pred štyrmi rokmi ho odmenili za réžiu filmu Ukrytý a v roku 2001 dostal za Pianistku cenu poroty. Napriek tomu vstupoval do tohtoročnej súťaže bez veľkého haló.

Nie preto, že by jeho film nikoho nelákal. Naopak, lákal, a veľmi. To len jeho vystupovanie je skôr nenápadné, aj úsmev má skôr decentný. Keď mu predsedníčka poroty Isabelle Huppertová podávala Zlatú palmu, vravel: „Manželka sa ma občas pýta takú typicky ženskú otázku, vraj, či som šťastný. Zvyknem jej odpovedať, že momenty šťastia sú veľmi vzácne. Táto chvíľa však rozhodne takou je."

To šťastie však tak trochu podmieňuje reakciou publika. Ak si budú Nemci myslieť, že Biela stuha je filmom o fašizme, bude spokojný. Ak si však to isté bude myslieť aj zvyšok sveta, to už spokojný nebude. „Je to film o všetkých druhoch terorizmu. Ak v ňom niekto uvidí len čisto nemecký problém, bude to znamenať, že sa chce pred jeho ťarchou skryť."