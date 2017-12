Na Bratislavskom hrade vystúpi britská skupina Jethro Tull

Britská hudobná skupina Jethro Tull sa po necelom roku opäť ukáže v Bratislave.

26. máj 2009 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. Britská hudobná skupina Jethro Tull sa po necelom roku opäť ukáže v Bratislave. Po novembrovom koncerte v ŠH Pasienky v rámci turné k 40. výročiu fungovania skupiny vystúpi formácia lídra Iana Andersona 30. augusta na Bratislavskom hrade.

Okrem Slovenska sa Jethro Tull predstavia o deň skôr v Českej republike v Slavkove u Brna. V utorok 1. septembra vystúpia v Kongresovej sále poľskej metropoly Varšava.

Skupina Jethro Tull vznikla v decembri 1967. Z pôvodnej zostavy v nej dodnes zotrval iba škótsky skladateľ, textár, spevák, flautista, ale aj príležitostný hráč na gitaru, mandolínu a gajdy Ian Anderson. Okrem neho je stabilným členom rockovej formácie aj gitarista Martin Barre, ktorý figuruje už na nahrávke Stand Up z roku 1969.

Práve tento druhý štúdiový album sa dostal na čelo britského rebríčka UK Chart a dosiahol ako prvý zlatú platňu. S ďalšími nahrávkami sa Jethro Tull presadili aj v USA, keď napríklad piata štúdiovka Thick as a Brick dosiahla No. 1 v americkom Billboarde. Veľmi úspešné boli aj nasledujúce albumy Living in the Past (1972), A Passion Play (1973) a War Child (1974).

Ian Anderson a spol. boli v začiatkoch bluesovou kapelou, no postupne vo svojej tvorbe začali využívať aj folkové či džezové prvky a niektoré piesne znejú dokonca ako staroanglická hudba. Kapela predala na celom svete viac ako 41 miliónov kópií nahrávok a ich záznamy dokumentujú viac ako dvetisíc koncertov, ktoré v 37 krajinách navštívilo viac než 15 miliónov fanúšikov.