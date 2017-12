Milostná predohra Iggyho Popa

Legenda sa vykašľala na zvuk gitár a dala prednosť džezu, šansónu a spisovateľovi Michelovi Houellebecqovi.

27. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. „V jednom momente som mal už dosť tých idiotov s gitarami, vyrábajúcich otrasnú hudbu a takto začal počúvať veľa neworleanského džezu," povedal nedávno americký rocker Iggy Pop.

Z úst tohto skvelého speváka a skladateľa to znie na prvý pohľad trochu zvláštne, veď si skoro celú hudobnú dráhu, na ktorej je od konca šesťdesiatych rokov, postavil práve na gitarovom zvuku. Jeho skalní fanúšikovia však vedia, že v jeho srdci nie je miesto len pre rokenrol, ale aj pre iné druhy hudby. Dôkazom tohto je najnovší album Préliminaires, silne ovplyvnený džezom a francúzskym šansónom.

Bez Rona Ashetona

V živote Iggyho Popa sa v poslednom čase udiala zásadná zmena. Koncom minulého roka zomrel gitarista Ron Asheton a dni ich spoločného pôsobenia v legendárnej kapele The Stooges boli zrátané. Skupina, ktorá dala svetu dokonalé rokenrolové pecky ako I Wanna Be Your Dog, No Fun alebo Down On The Street, pred Ronovou smrťou plánovala nový album.

Po Ashetonovom odchode však k tomu nikdy nedošlo. Šokovaný Iggy tak absolútne zmenil smer. Jeho Préliminaires, čo po francúzsky znamená milostná predohra, je v niečom podobný skvelému albumu Avenue B z konca deväťdesiatych rokov, ktorý bol jeho osobnou spoveďou exilu v prázdnom newyorskom byte. Vtedy mu dokonca v rámci niektorých piesní podali pomocnú ruku skvelí džezmeni Martin, Medesky and Wood.

Niektorí kritici jeho novú nahrávku odzívali, nie každý totiž dokázal spracovať fakt, že Iggy spieva starý francúzsky šansón La Feuilles Mortes v pôvodnom jazyku a radšej by ho videli na pódiu vo svojom živle, aký napríklad predviedol so svojimi The Stooges na Hodokvase pred dvomi rokmi.

Préliminaires však znie veľmi upokojujúco ako zastávka, pri ktorej sa umelec obzerá späť za svojím životom. Zaujímavosťou nových piesní je fakt, že pri ich písaní Iggyho ovplyvnila kniha Možnosti ostrova od francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa.

„Tá kniha je o smrti, sexe, konci ľudskej rasy a má v sebe aj zopár vtipných vecí. Prečítal som ju s nesmiernym zaujatím a vo svojej mysli som vytvoril hudbu, ktorú by som chcel počuť vo svojej duši pri čítaní tejto knihy," povedal v tlačovom vyhlásení 62-ročný spevák, ktorý bol Houellebecqovým priateľom a dokonca v magazíne Word vyhlásil, že spisovateľ ho považoval za svojho syna.

Zviera vnútri

Najväčšiu pozornosť púta prvý singel King Of The Dogs, ktorý svojím názvom pripomína jednu z jeho najlepších raných piesní I Wanna By Your Dog. V sympatickom videu, nahranom v jeho záhrade pred bazénom polonahý Iggy vysvetľuje, že by sme mali psom závidieť ich život a na dôkaz ukazuje čosi malé chlpaté, pripomínajúce maltézskeho pinča.

„Psí život je oveľa lepší ako náš," hovorí spevák, ktorý vie o živote viac ako dosť. Napríklad aj o nevyrovnanosti ľudskej existencie. Sám bol na vrchole, ale aj v čiernej diere, no jeho silná vôľa a túžba po slobode ho vždy preniesli cez veľké problémy.

Préliminaires ukazuje jeho hĺbavú a tichú stránku, no nevraví nič o starnutí. Iggy akoby vypil elixír života, ale nikdy sa nestal Dorianom Grayom. Vraj sa mu nedávno po rokoch prihlásil gitarista James Williamson, spoluautor geniálneho albumu Raw Power od The Stooges. Zdá sa, že zviera v Iggym opäť ožije.