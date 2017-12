Ďalšia mora Michaela Moora?

Kontroverzný americký filmár má nový terč. Pátra po príčinách finančnej krízy.

28. máj 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Filmári, ktorí chcú meniť veci verejné, to dnes majú ťažké. Z úspechu sa môžu radovať, ale zároveň sa musia pýtať - o čom nakrúcať nabudúce?



Kým v Bielom dome úradoval George Bush mladší, aktivista Michael Moore mal o vďačný terč postarané. Novú tému však kontroverzný filmár musel hľadať po tom, ako minulý rok v prezidentských voľbách zvíťazil jeho favorit Barack Obama.

Už ju má - bude ňou ekonomická kríza. „Prečo chcú byť bohatí ešte bohatší?" pýta sa 55-ročný provokatér, majiteľ sošky Oscara aj Zlatej palmy z festivalu v Cannes.

Kampaň nezachránili ani hudobníci

On sám ide príkladom. Režisér, ktorého Fahrenheit 9/11 z roku 2004 je najlepšie zarábajúcim dokumentom všetkých čias, svoj nový film Slacker Uprising vlani sám zavesil na internet. Zdarma.

Američania a Kanaďania si tak mohli zrekapitulovať agitačné predvolebné ťaženie po USA z roku 2004. O čo išlo? Povstanie leňochov, čiže Slacker Uprising, viedol sám Moore. Mladých občanov na mítingoch vyzýval, aby šli voliť. A oni šli - akurát hlasov ich rodičov, ktorí volili Busha, bolo pri scčítaní viac.

„Politika nepozná slzy. Nabudúce republikáni také šťastie mať nebudú," komentoval Michael Moore svoj neúspech. Bohvieaký však nebol ani film, ktorý turné zachytil. Nebyť R.E.M., Joan Baezovej či Eddieho Veddera z kapely Pearl Jam, ktorí aktivistu sprevádzali, bola by to nuda.

Kto je Michael Moore?

Všetečný ironik, obézny humanista v zamastenej šiltovke. Priemerný milovník vidieka. Stelesnený sedliacky rozum. Kto je vlastne Michael Moore?

Imidž, ktorý si pestuje, je ľudový, odporcovia ho zase často poľahky usvedčia z manipulácie. Nie je však tvorivé zaobchádzanie s realitou tým, čo je podstatou umenia?

Na tom, kde sa dokument začína a končí, sa nezhodli ani Moorovi kritici. Boli však aj takí, ktorí proti nemu vytiahli jeho vlastné zbrane - kamery. Začala sa vojna dokumentov.

Rýchlou odpoveďou ľavicovému aktivistovi bol pravičiarsky film Fahrenhype (podľa slova „hype", čiže podvod). Paródií alebo serióznych polemík s Moorom však boli dodnes nakrútené desiatky. V americkom Dallase je im dokonca zasvätený celý festival.

Útok na Wall Street

Kontroverzný filmár a podľa časopisu Time jeden zo sto najvplyvnejších ľudí na svete teraz opäť vytiahol do boja. Témou, teda hospodárskou krízou sa vlastne vrátil na začiatok kariéry. Presnejšie, k svojmu prvému filmu Roger and Me z roku 1989. Vtedy sledoval, čo sa stalo v rodnom mestečku Flint v Michigane, keď odtiaľ automobilka General Motors presťahovala továreň do Mexika. Medzi tými, ktorí prišli o prácu, bol aj Moorov otec. Sám filmár za pásom pracoval tiež - i keď len jeden deň. Michael Moore bral vtedy svoju výpoveď vážne, a aby film dokončil, neváhal predať vlastný dom.

Po dvadsiatich rokoch už má peňazí dosť. A útočí vyššie, na bankárov z Wall Street. Dokument s pracovným názvom Najväčší podvod v amerických dejinách, bude mať premiéru na jeseň, 2. októbra.