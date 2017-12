Zuzana Fialová: Peniaze mi nechýbajú

Mama ma bila, ale iba spakruky. Komplexy som mala do tridsiatky. Žijem nedokonalý život v absolútnej spokojnosti. Nehanbím sa za nič. Neohováram, iba klebetím. Nenávidím týranie slabších a nasprostasté manipulovanie davov ideológiou. Som prietokový ohrievač emócií.

Priznania výbornej herečky Zuzany Fialovej.

Chcel by som byť zlúčenina Matky Terezy, princeznej Diany, pápeža Jána Pavla II., Brada Pitta a Billa Gatesa. Sebaľútosť by som mohol rozdávať. Rád by som sa zbavil nenávisti. Radosti mám v sebe evidentne málo. Najviac milujem seba, ale nie až tak, ako by som mal.

Bez prípravy je pravidelná relácia TV.SME.SK, v ktorej spovedáme osobnosti z rôznych oblastí. Na kamery zachytávame ich prvé emócie a slová k rôznym témam, na ktoré sa nemohli vopred pripraviť. Dozviete sa o nich veci, o ktorých ste netušili. Občas ani oni sami.



Nový diel vychádza vždy v stredu.