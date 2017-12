Z ulice do šoubiznisu a naspäť

Platne Paul's Boutique, Check Your Head a Ill Communication sú základom bohatého hudobného hľadani Beastie Boys.

28. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Hip-hop zažíval v posledných rokoch na Slovensku obrovský boom, ale zdá, sa že mu dochádza dych.

Jedna vec je móda, vyžmýkať z okamihu maximum, ale sú na svete rôzne rapové partie, pre ktoré je tento štýl každodenných spôsobom vyjadrovania. Jednou z nich je americké trio Beastie Boys, ktoré zhodou okolností tento týždeň oznámilo termín vydania nového albumu. Bude sa volať Hot Sauce Committee a objaví sa na jeseň.

My sa však skôr pozrime do ich bohatej histórie, keď boli jednými z prvých, čo v masovom meradle spopularizovali hip-hop a neskôr, aby si zachovali svoju umeleckú slobodu, sa obrátili k šoubiznisu chrbtom. Dôvodom návratu je ich kolekcia starých albumov, ktoré nedávno vyšli (s výnimkou debutu Licence To Ill), v bohatých reedíciách.

Géniovia a idioti

Málokto vie, že Beastie Boys pôvodne začínali ako punková skupina, ktorú neskôr opantal hip-hop, ktorý začiatkom osemdesiatych rokov ovládol newyorské ulice. Tento štýl bol revolučný. Počas návštevy hlavného mesta sveta mu dokonca prepadli aj The Clash. Stačí vám jednoduchý beat a ústa plné slov. Keď im ešte dáte zmysel, tak to stojí za to.

V roku 1984 sa Mike D, MCA a Ad-Rock upísali nezávislému hiphopovému labelu Def Jam, ktorý viedol bradatý čudák Rick Rubin. Tento producent bol jedným z prvých, ktorý sa rozhodol investovať do štýlu, ktorý vtedy nikto zhora nebral príliš vážne.



Paul's Boutique je vôbec ich najlepším albumom. Možno aj preto, že je soundtrackom New Yorku tých čias. Na obale je jeden z mestských obchodov so zmiešaným tovarom, a tak znie aj ich hudba.

Rubin bol skvelým alchymistom. V polovici 80. rokov sa mu podarilo spojiť hip-hop Run DMC s hardrockovými Aerosmith a z Walk This Way sa stal veľký hit. Podobný recept zopakoval aj s Beastie Boys na ich debutovom albume Licence To Ill z roku 1986. Bola to vôbec prvá rapová nahrávka, ktorá skončila na prvom mieste americkej hitparády.

„Traja idioti nahrali drahokm,“ stálo v magazíne Rolling Stone. Svojím spôsobom bol Licence To Ill dôležitý pre svoj štýl ako prvý album Ramones pre punk. Nahrávka ponúka na prvý pohľad jednoduché skladby, pri ktorých nezorientovaný človek háda, či sú tí chlapci dementní, alebo to iba rafinovane hrajú. Nakoniec si hovoríte, že prečo takáto jednoduchá, ale skvelá vec nenapadla práve vás.

Paľov krám

Lenže Beastie Boys nehrali úlohu tínedžerských hviezd s veľkou láskou a na ďalšom Paul's Boutique (1989) radikálne zmenili svoj smer. „Paľov krám“ vyšiel v novom vydavateľstve Capitol a trio urobilo všetko pre to, aby ich svet začal brať vážne. Dokonca odmietli, aby z neho vydali jediný singel.

Dnes sa Paul's Boutique považuje za vôbec najlepší album tejto trojice. Možno aj preto, že je soundtrackom New Yorku tých čias. Na obale je jeden z mnohých mestských obchodov so zmiešaným tovarom, a tak znie aj ich hudba.

Kapela použila okolo 105 rôznych samplov a vybrakovala všetko, čo im prišlo pod ruku. Medzi raperským prúdom slov sa objavujú hudobné motívy od Jimiho Hendrixa, Led Zeppelin, Paula McCartneyho, Ramones, Johnnyho Casha alebo Pink Floyd. Na prvý pohľad to vyzerá ako recyklácia, ale Paul's Boutique hovorí o tom, že ekológii sa darí aj v hudbe.

Nasledujúci Check Your Head (1992) sa odlišoval od svojho predchodcu tým, že trio začalo hrať na živé nástroje. V tomto štýle boli dovtedy klasická gitara, basa alebo bicie skôr výnimkou. Album, ktorému sa darilo aj komerčne, vďaka hitu So Watch'cha Want definitívne potvrdil, že trojica sa nachádza na alternatívnej strane barikády. Aj tým, že kapela v niektorých trackoch znovu objavila punkové korene. Akoby sa chceli vrátiť naspäť do milovaných ulíc.

Hip­hop a džez

Dokonalosť nakoniec trojica predviedla v bestselleri menom Ill Communication. Singel Sabotage s vydareným klipom Spikea Jonzea, kde si zahrali policajtov zo seriálov 70. rokov s nalepenými fúzmi a tradičnými zrkadlovkami, bol na očiach skoro tak často, ako Smell Like Teen Spirit od Nirvany.

Ill Communication (1994) znie ako veľký chorý výlet, pri ktorom kapela zúročila skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Kapela sa sčasti vrátila k samplovaniu, opäť vytiahla hardcore a na prekvapenie mnohých sa vďaka ich čiernym kamarátom z ulice ukazuje aj ako skvelá inštrumentálna partia vo funkovo-džezových vyhrávkach.

Príbeh Beastie Boy Ill Communication sa, samozrejme, nekončí, ale kvarteto ich prvých albumov je príbehom hľadania a radosti z hudby, ktorým Beastie Boys rozšírili možnosti hiphopu. Poučia sa z neho naši raperi?