Nové CD

Eric Clapton, Manics Street Preachers, Iron Maiden a Paul Weller.

28. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

Eric Clapton and Steve Winwood: Life From Madison Square Garden

Warner 2009

Eric Clapton a Steve Windwood, dve britské bítové legendy 60. rokov vystúpili na spoločnom koncerte v newyorskej Madison Square Garden vo februári 2008. Z tohto koncertu vychádza v týchto dňoch živé CD a DVD. Skvelý gitarista Clapton a výborný spevák a klávesák Winwood si vtedy zaspomínali aj na spoločné dni v legendárnych Blind Faith, na svoje staré šlágre, bluesové štandardy, ale aj na ich dávneho kolegu Jimiho Hendrixa.



Manics Street Preachers: Journal For Plague Lovers

Sony Music 2009



Welšské gitarové hviezdy Manic Street Preachers sa na svojom novom albume Journal For Plague Lovers vyrovnávajú so zmiznutím ich niekdajšieho gitaristu a textára Richeyho Jamesa. Ten po svojom odchode v roku 1995 (pravdepodobne spáchal samovraždu, no jeho telo sa nikdy nenašlo), zanechal viacero textov, ktoré trojica zhudobnila až teraz. Kapela sa na svojej novinke vracia s tvrdšiemu gitarovému zvuku svojich začiatkov. Aj vďaka producentovi Stevemu Albinimu.



Iron Maiden: Flight 666

EMI 2009



Britská metalová legenda Iron Maiden si vystačí sama. Stačí jej letecká licencia speváka Brucea Dickinsona, ktorý preletel so skupinou v rámci svetového turné Somewhere Back In Time World Tour okolo 50-tisíc míľ. Počas cesty kapela odohrala 23 koncertov na piatich rôznych kontinentoch. Dokument Flight 666 je záznamom z prvej časti tohto turné metalovej legendy, ktorý je v rámci špeciálnej bonusovej edície doplnený o ďalší disk so 16 pesničkami, ktoré kapela odohrala v 16 rôznych mestách.



Paul Weller: Stanley Road

Universal 2009



Na nové edície starých albumov sa dá pozerať dvojakou optikou. Na jednej strane si fanúšikovia prídu na svoje vďaka množstvu bonusov, na druhej z nich firma vymámi za ten istý album ďalšie peniaze. Rozšírená edícia najlepšieho albumu britského rockera Paula Wellera Stanley Road však obsahuje toho až až. Okrem pôvodnej nahrávky z roku 1994 je k dispozícii množstvo nevydaných piesní a b-strán singlov, ako aj DVD o nahrávaní albumu, ktorý stál pri zdrode štýlu britpop.