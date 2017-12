Na Art Film Feste si pripomenú nežnú revolúciu

28. máj 2009 o 13:21 SITA

BRATISLAVA. Sedemnásty ročník Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, ktorý sa uskutoční od 20. do 27. júna, si pripomenie 20. výročie nežnej revolúcie dvoma filmami.

Počas festivalu uvedú dokument Občan Havel přikuluje, ktorý nakrútil český režisér Jan Novák spolu so synom Adamom. Vo filme rozprávajú o Havlovom pôsobení v trutnovskom pivovare v polovici 70. rokov a pátrajú po okolnostiach vzniku Havlovej kultovej divadelnej hry Audiencia. Snímka prináša svedectvo o normalizačných absurditách, približuje metódy eštebáckych vypočúvaní, existenciu bytového divadla či incident okolo zadržanej dodávky s „protištátnou“ literatúrou. Obsahuje rozhovory s disidentmi, bývalými policajtmi, zamestnancami pivovaru i známymi hercami.

Na festivale zároveň premietnu americký dokumentárny film The Power of the Powerless (Moc bezmocných) režiséra Coryho Taylora, ktorý chronologicky mapuje nežnú revolúciu v uliciach Prahy a Bratislavy a skúma škodlivé účinky takzvanej „gumovacej“ histórie. Pýta sa, prečo si dnes tak veľa z nás nechce pripomínať svoju komunistickú minulosť, a upozorňuje, že to má znepokojivý dopad na mladých ľudí. Komentár k filmu načítal slávny herec Jeremy Irons.