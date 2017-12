Depeche Mode na Slovensko prídu. Dave Gahan je po operácii

Frontmanovi britskej skupiny Depeche Mode Daveovi Gahanovi chirurgicky odstránili tumor z močového mechúra.

28. máj 2009 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Frontmanovi britskej skupiny Depeche Mode Daveovi Gahanovi chirurgicky odstránili tumor z močového mechúra, informovala oficiálna stránka kapely Depechemode.com.

Britská elektro-popová legenda začiatkom mesiaca odštartovala európsku časť svetového Tour of the Universe, no po tom ako 47-ročného Gahana 12. mája hospitalizovali s gastroenteritídou - akútnym zápalom sliznice žalúdka a čriev, začali postupne rušiť plánované koncerty. Ďalšie testy však odhalili na jeho močovom mechúre malígny tumor v počiatočnom štádiu, ktorý mu úspešne odstránili. Ako ďalej informuje oficiálna stránka, do 8. júna musí podľa odporúčania lekárov odpočívať, aby sa úplne zotavil. Prvý koncert by tak Depeche Mode mali odohrať 8. júna v Lipsku.

"Dave Gahan ďakuje fanúšikom za podporu, pochopenie a trpezlivosť. Depeche Mode veľmi mrzia problémy alebo nepríjemnosti, ktoré mohli spôsobiť rušením koncertov a zmenami ich termínov," uvádza sa vo vyhlásení na stránke Depechemode.com. Vystúpenia, ktoré mali naplánované od 12. mája do 7. júna, odohrajú v náhradných termínoch, pričom niektoré z nich už zverejnili. Výnimkou je zrušený koncert, ktorý mali odohrať na Pinkpop Festivale v holandskom Landgraafe.

Bratislavský koncert sa bude konať podľa plánu 22. júna na štadióne Inter.

Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 75 miliónov albumov po celom svete. Medzi ich najznámejšie skladby patrí napríklad Just Can't Get Enough, People Are People, Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You či Condemnation. V apríli vydali už svoj dvanásty štúdiový album s názvom Sounds Of The Universe. Bližšie informácie o zrušených a preložených koncertoch prináša oficiálna stránka Depechemode.com.

Informácie zverejnil spravodajský portál news.bbc.co.uk.