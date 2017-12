Spevák z Alphaville oslávil v Nitre narodeniny. Pripíjal si slivovicou

Skupina Alphaville to v stredu pod Zoborom poriadne roztočila. Hoci spevák Marian Gold v Nitre oslávil svoje 54. narodeniny, šantil na javisku rovnako ako fanúšikovia pod pódiom.

Skupina Alphaville v Nitre koncertovala po prvýkrát a na amfiteátri pod Zoborom to riadne roztočila.(Zdroj: JANKA SCHLARMANNOVÁ)

NITRA. Kačacie stehno, špargľový krém, šalát z kozieho syra, mušle svätého Jakuba, krevety na grile. Aj také bolo menu členov skupiny Alphaville počas oslavy narodenín speváka skupiny v Nitre. Legendárna nemecká skupina pritiahla v stredu na amfiteáter davy fanúšikov syntenzátorového popu.

Hoci sú členovia skupiny Marian Gold, Martin Lister, Pierson Grance a David Goodes už päťdesiatnici, takmer 2-hodinový koncert Nitranov presvedčil, že vek nič neznamená. Sršala z nich energia, ktorú prenášali aj na fanúšikov. Stovky ľudí posedávali a megakoncert si vychutnávali z diaľky, ale drvivá väčšina hity Big in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody a ďalšie pesničky vášnivo prežívala pod pódiom, neďaleko svojho idolu. Refrén Forever Young chvíľami spievalo len samotné publikum.

Spevákovi chutili klobásky

Po koncerte s niekoľkými prídavkami si spevák Marian Gold pochvaľoval nitrianske publikum. „Práve fanúšikovia a naša muzika nám dodávajú energiu. Je to taká vzájomná výmena, ktorá nám dáva silu do ďalšej práce," povedal Marian Gold, ktorý nebol s Alphavillom na Slovensku po prvýkrát. Naposledy koncertovali pred 5 rokmi v Bratislave, pričom si odskočili aj do Nitry. V našom meste však mali v stredu koncertnú premiéru. „Na Slovensku sa nám páči, preto sme tu vystupovali viackrát," povedal frontman kapely.

V Nitre boli muzikanti ubytovaní v hoteli Zlatý kľúčik, ktorý navštívili už pred 5 rokmi počas bratislavského koncertu. „Veľmi sa nám tu páčilo. Pri príležitosti mojich 55. narodenín sme v utorok večer usporiadali malú párty. Pripili sme si slivovicou a ochutnali sme aj nitrianske vína. Bol som z toho trochu pripitý," prezradil Marian Gold, ktorý sa v stredu ráno schovával za veľkými tmavými okuliarmi. „V hoteli mi veľmi chutilo, dal som si najmä rôzne medzinárodné jedlá, výborné boli napríklad také malé klobásky."

Nový album s prekvapeniami

Marian Gold v Nitre oslávil svoje narodeniny, za posledných desať rokov ich vždy oslavoval na koncertných turné. „Dúfam, že na budúci rok ich oslávim v kruhu svojej rodiny, s mojimi deťmi, ktoré mi pri takýchto slávnostných príležitostiach veľmi chýbajú," nádejal sa spevák.

Po niekoľkoročnej odmlke muzikanti z Alphaville dokončili nový album s názvomCatching Rays On Giant, ktorývyjde koncom roka. Album vznikal v spolupráci s kanadským producentom Sebastianom Komorom v Londýne. „Bude na ňom veľa prekvapení pre našich fanúšikov, neznášame v hudbe opakovanie," dodal Marian Gold.

Technika v troch kamiónoch



Pódium na nitrianskom amfiteátri začali technici pripravovať ešte v utorok okolo obeda, prišli tri kamióny a niekoľko dodávok s technikou. Brány amfiteátra sa pre verejnosť otvorili medzi 17. a 18. hodinou. Predskokanom Alphaville bola exsuperstaristka Petra Kepeňová a jej Band, dlhoočakávaný koncert hudobnej legendy sa začal po pol deviatej večer. S prídavkami trval takmer dve hodiny.

Hviezdne maniere nemali

Alphaville sa podarilo dostať do Nitry vďaka umeleckej agentúre Elokoncert z Dunajskej Stredy, ktorá skupinu zastupuje a poriada jej koncerty u nás aj v zahraničí. Usporiadateľom koncertu bola umelecká agentúra Agrum Music z Rimavskej Soboty, ktorá zorganizovala koncerty Alphaville ešte v Bardejove a Hnúšti. V Nitre sa predalo zhruba 2 500 lístkov, koncert zabezpečovalo 25 členov SBS a 10 zdravotníkov Slovenského Červeného kríža. "Žiadne prehnané požiadavky či hviezdne maniere členovia skupiny nemali. Mali akurát požiadavky na kvalitu svetelnej a zvukovej aparatúry," povedal majiteľ Agrum Music Henrich Albert. (jč)

Fanúšikovia sa na koncerte poriadne odviazali.

Spevák Alphaville Marian Gold má na svojich 55 rokov úžasný temperament.

Koncert Alphaville si necelé tri tisícky ľudí užívali takmer dve hodiny.

Fanúšikovia mali dobrú náladu - iste vďaka skupine a možno trochu aj vďaka čapovanému pivu.

Verný fanúšik si dal od Mariana Golda podpísať platňu. FOTKY: JANA ČERNÁKOVÁ