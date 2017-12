Ako len povedať, že ťa mám rád

Režisér a výmyselník Michel Gondry nakrútil nový film o svojej tete.

30. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Vo svojich filmoch už povymýšľal kopu krásnych prístrojov. V tom najnovšom však Michel Gondry hovorí o tom, že krása je v ľuďoch.

CANNES, BRATISLAVA. Je ozaj hrozné, keď sa vás niekto spýta: Vy nemáte čo robiť? Chudák Michel Gondry túto otázku dostal, keď na Youtube zavesil záznam z toho, ako so svojimi nohami skladá Rubikovu kocku. Poriadni režiséri vraj nemajú čas na také hlúposti, odkazovali mu, a tak teda nohy stiahol.

Dve videá tam však aj tak ostali. Na jednom skladá Rubikovu kocku nosom a na tom druhom zasa drží palce komikovi Jackovi Blackovi, aby sa mu tých kociek podarilo zložiť naraz desať.

Jednoduché experimenty

Je to neodškriepiteľné, Michel Gondry je výmyselník. Bez filmu a filmových trikov by možno nevydržal ani deň, a prečo by aj mal. Veď je režisér - na čo iné by mal mať čas, ak nie na pokusy s médiom?

Mnohé experimenty využil na to, aby mohol vlastnými rukami skonštruovať to, čo už dávno existuje. Alebo naopak, aby mohol skonštruovať to, čo ešte neexistuje. Vo filme Náuka o snoch vyrobil klusajúceho plyšového koníka a aj prístroj, ktorým sa dá realita posunúť o sekundu dopredu i dozadu. V krásnej romanci Večný svit nepoškvrnenej mysle zasa vynašiel spôsob, ako by sa dali bývalé lásky vymazať z pamäti.

No a dnes, dnes už by vedel povedať aj to, ako sa dá nakrútiť čo najjednoduchší film a vyrozprávať čo najjednoduchší príbeh. Len musel zabudnúť na všetky výmysly, s akými sa kedy svetová kinematografia pýšila, a odvážiť sa skúsiť to aj bez nich.

Hviezda je v rodine

Nový film L'épine dans le coeur (Tŕň v srdci) mal premiéru na festivale v Cannes. Určite by ho tam rady sprevádzali aj herecké hviezdy, pretože Gondry s nimi zvyčajne nakrúca. Lenže tentoraz nepotreboval nijakú z nich. L'épine dans le coeur je dokumentom a hlavnú úlohu v ňom dostala teta Suzette.

Suzette bola učiteľkou a pôvodným zámerom bolo, že vo filme bude rozprávať o francúzskych školách a o tom, ako v nich rastú deti. V strižni však Gondry pochopil, že plán bude musieť zmeniť. V takom obraze by sa jeho teta strácala, strácal by sa v ňom i život sám, a to by už znamenalo, že sa z filmu vytratí aj zmysel. Preto sa ešte raz vrátil k nakrúteným záberom a povyberal z nich aj tie osobné.

Áno, sú v nich aj rodinné hádky a skrývané rodinné traumy, mohol by sa však nakrútiť úprimný film bez nich?

Nenápadné chvíle

Pred festivalom v Cannes sa jej to pokúsil vysvetliť a poslal jej otvorený list: „Niektoré zábery sú bolestivé, vidno v nich však tvoju ľudskosť. Vidno ju, hoci si to neuvedomuješ. Napokon, bolo to mojou režisérskou úlohou, nájsť tie chvíle ľudskosti a použiť ich tak, aby vyrozprávali tvoj príbeh. Bola by to veľká prehra, keby sa mi v tomto filme nepodarilo povedať, prečo ťa mám tak rád."

Istý čas nebolo jasné, či to vôbec budeme môcť posúdiť, pretože keď sa Gondryho film premietal v Cannes, ešte ho ani jeden svetový distribútor nekúpil. Od začiatku tohto týždňa to už neplatí, čoskoro by sa mal film dostať z Francúzska von a predávať sa na DVD.