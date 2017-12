Album ako terapia po samovražde

Skupina Manic Street Preachers sa vrátila k textom, ktoré zostali po smrti jej člena v roku 1995.

30. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

Len máloktorá rocková skupina má taký príbeh, ako waleskí Manic Street Preaches. Je to kapela, ktorá v druhej polovici 90. rokov slávila úspechy, ale za veľkú cenu.

Doteraz sa poriadne nevyrovnala s odchodom dôležitého člena Richeyho Edwardsa. Gitarista a výhradný textár „pouličných kazateľov" sa stratil v roku 1995 a o jedenásť rokov neskôr ho britské úrady definitívne vyhlásili za mŕtveho.

Možno tejto trojčlennej skupine pomôže ich najnovší album Journal For Plague Lovers. Všetky slová na novinke Manics Street Preachers sú dielom Richeyho, ktorý tesne pred zmiznutím zanechal spevákovi Jamesovi Deanovi Bradfieldovi a basákovi Nickymu Wirovi zošit plný textov. Kapela sa ich rozhodla zhudobniť až teraz.

Manic Street Preachers nikdy neboli typickou brit-popovou kapelou 90. rokov. Na britskú scénu, vyžívajúcu sa v narcizme alebo chlapáctve, boli príliš rockoví a revoluční. Ich ideovým vodcom bol práve Richey.

Možno nebol najlepším gitaristom, ale zásoboval kapelu silnými kontroverznými textami. No vnútorní démoni a ťažké psychické problémy ho nakoniec doviedli do záhuby. Vo februári 1995 našli jeho auto zaparkované pri waleskom Severn Bridge, ktorému sa hovorí aj most samovrahov.

Otrasená kapela, ktorá rok predtým bodovala so skvelým albumom The Holy Bible, sa však rozhodla pokračovať a napriek strádaniu z odchodu ich brata, nahrala bestsellerový album Everything Must Go s najväčším hitom A Design Of Life, na ktorom použila aj päť posmrtných Richeyho textov.

Sila ich nasledujúcich nahrávok však postupne slabla, v istom čase sa Bradfield a Wire venovali sólovým projektom. Do popredia sa vrátili až predminuloročným Send Away The Tigers. Najnovší Journal For Plague Lovers by mohol byť novou kapitolou v ich hudobnej ceste. Vďaka drsnejšej produkcii mága Steva Albiniho kapela oprášila svoje rockové korene a nie náhodou novinku kritici prirovnávajú práve k The Holy Bible.

Zdá sa, že to bola jediná správna cesta, ako zhudobniť Richeyho odložené slová. Vraj až teraz Bradfield a Wire našli v sebe odvahu ich zhudobniť, pretože v sebe dlhé roky niesli trpké spomienky, ku ktorým sa s Manic Street Preachers nechceli vracať.

Journal For Plague Lovers, kolekcia, ktorá isto patrí medzi silnejšie v ich bohatej diskografii, pripomína cestu časom. Sú to piesne, ktoré vznikli až teraz, ale ich základ je ešte v roku 1995.

Pri ich počúvaní sa vraciame k posledným mesiacom života ich bývalého kolegu a zisťujeme, čo človek, opantaný myšlienkami na samovraždu cítil a nad čím rozmýšľal. Znie to trpko, ale pre trojicu jeho priateľov je ich novinka ďalším krokom k vyrovnaniu sa s minulosťou.