Uniesli ho somálski piráti, teraz bude hrdinom filmu

30. máj 2009 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Príbeh amerického kapitána Richarda Phillipsa, ktorý sa v apríli dostal do rúk somálskych pirátov, bude mať filmovú podobu. Práva získala spoločnosť Columbia Pictures, v producentskom tíme sú významné mená ako herec Kevin Spacey, Scott Rudin, ktorý produkoval oscarovú snímku Táto krajina nie je pre starých (2007), filmy Čierna krv (2007) alebo Núdzový východ (2008), Michael DeLuca zodpovedný za snímky Blade 2 (2002) či Magnólia (1999) a Dana Brunetti, ktorý má na konte filmy 21: Oko berie (2008) alebo Beyond The Sea (2004).

"Chceme prerozprávať tento príbeh hrdinstva a odvahy, ktorý sa odohral pri africkom pobreží," uviedol pre magazín Variety Doug Belgrad z Columbia Pictures.

Posádka americkej dopravnej lode prevážajúcej humanitárnu pomoc do Afriky sa tohto roku začiatkom apríla stala terčom útoku somálskych pirátov. Dvadsiatim Američanom na palube sa po niekoľkohodinovom boji podarilo opäť dostať svoju loď pod kontrolu.

Somálčania sa však opäť dostali na palubu, zajali kapitána, naložili ho do záchranného člna a Američanom unikli. Od začiatku 19. storočia ide pravdepodobne o prvé americké obchodné plavidlo, ktoré prepadli piráti. Phillipsa sa napokon podarilo zachrániť, pri oslobodzovaní zahynuli traja piráti a štvrtého zadržali.