Zomrel český herec Václav Mareš

V sobotu popoludní zomrel vo veku 68 rokov český divadelný a filmový herec Václav Mareš. Divákom je známy z mnohých filmov i seriálov, naposledy nakrúcal populárny seriál Ulice (2005).

31. máj 2009 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. V sobotu popoludní zomrel vo veku 68 rokov český divadelný a filmový herec Václav Mareš. Divákom je známy z mnohých filmov i seriálov, naposledy nakrúcal populárny seriál Ulice (2005).

Narodil sa v juhočeských Strážkoviciach v roku 1940, Pôvodným povolaním bol strojný zámočník, no už v mladom veku recitoval a hral v ochotníckych divadlách. Od roku 1959 do roku 1963 študoval na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Hneď po absolvovaní školy získal angažmán v Divadle Na zábradlí, kam ho pozval legendárny režisér Jan Grossmann. Účinkoval najmä v hrách vtedy začínajúceho dramatika Václava Havla. V roku 1968 odišiel do libenského Divadla S.K. Neumanna, kde bol šesť rokov riaditeľom a pôsobil v ňom až do roku 1988. Potom účinkoval v Divadle E.F. Buriana a v ďalších pražských divadlách.

V posledných rokoch života hosťoval v Dejvickom divadle a v zájazdovom Divadle Pavla Trávníčka. Od šesťdesiatych rokov sa tiež pravidelne objavoval vo filme. Diváci ho mohli vidieť napríklad v snímkach Vrchní, prchni! (1980), Bota jménem Melichar (1983), Skalpel prosím (1985) a v ďalších. Často ho obsadzovali aj nemeckí filmári, zahral si v niekoľkých kriminálnych príbehoch.