V Česku by chceli nakrúcať Hviezdne vojny

Americký producent a režisér George Lucas by chcel v Českej republike nakrúcať televíznu seriálovú verziu slávnej ságy Hviezdne vojny.

1. jún 2009 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. Americký producent a režisér George Lucas by chcel v Českej republike nakrúcať televíznu seriálovú verziu slávnej ságy Hviezdne vojny.

Ako uviedol v rozhovore pre český denník MF DNES, jediným problémom je prístup štátu k financovaniu zahraničnej filmovej produkcie. "Radi by sme sa k vám vrátili, veď sme objavili Česko ako jedni z prvých, keď sme tu na začiatku 90. rokov asi štyri roky nakrúcali seriál Dobrodružstvá mladého Indianu Jonesa. Našli sme tu veľa talentov a vždy sa sem radi vraciame. Ale česká vláda si nevšimla, že sa odvtedy svet zmenil," uviedol Lucas.

Ako vysvetlil, v rôznych krajinách existujú rôzne systémy úľav, vďaka čomu získajú filmári desať až dvadsať percent investovaných prostriedkov naspäť. Keby sa Lucas rozhodol v Česku nakrúcať svoj seriál, priamo by získalo prácu približne dvesto ľudí a ďalších päťsto by sa na filmárskych prácach podieľalo nepriamo. "Bolo by to minimálne na štyri roky, v prípade úspechu až na sedem rokov," dodal.

Producent a režisér George Lucas má v San Franciscu vlastnú filmovú spoločnosť, o ktorej sa hovorí ako o druhom Hollywoode. Ako producent však uvažuje ekonomicky a výhodnejšie podmienky pre nakrúcanie hľadá v iných štátoch, dokonca aj v Európe.

"Mám napríklad vlastnú firmu pre špeciálne efekty, ale keď nájdem výhodnejšiu s rovnakou kvalitou inde, pokojne ju použijem," dodal. V Česku v súčasnosti nakrúca spolu s režisérom Anthonym Hemingwayom historický letecký veľkofilm Red Tails. Pre prácu v Prahe sa v tomto prípade rozhodol bez ohľadu na to, že by ho uvedený film vyšiel ako producenta v inej krajine lacnejšie.

"Máte talentovaných ľudí vo filmových profesiách, prakticky deväťdesiat percent štábu tvoria miestni odborníci. Navyše Praha je nesmierne príťažlivá a príjemná. Vaši politici by nemali zabúdať, že nemíňame len za nakrúcanie, platíme hotely, prenájmy miest, áut a ďalšie služby. Až sedemdesiat percent rozpočtu zostáva v krajine nakrúcania," dodal.