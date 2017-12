Clapton a Winwood sú spriaznené duše

Legendárni britskí veteráni urobili výborné koncertné DVD z vlaňajšieho spoločného koncertu.

2. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

Čo sa stane, ak sa spoja dvaja starí majstri? Určite niečo nezvyčajné. Eric Clapton a Steve Winwood si zahrali vlani v New Yorku a my, ktorí sme tam neboli, si tento koncert môžeme vychutnať na DVD Live in Madison Square, ktoré práve vyšlo.

Comeback Blind Faith?

Záznam je potravou pre pamätníkov, ktorí veľmi dobre vedia, že 64-ročný Clapton so 61- ročným Winwoodom pôsobili koncom šesťdesiatych rokov v Blind Faith. Ale aj pre tých, ktorí si chcú užiť skvelú hudbu vychádzajúcu z koreňov popmusic a nemyslia si, že všetko sa začalo až po dátume ich narodenia.

Na prvý pohľad to vyzerá, že ide o comeback Blind Faith, superskupiny z konca 60. rokov. V skutočnosti je to spoločný koncert skvelých hudobníkov, ktorých v kolíske spojila láska k starému blues.

Winwood dnes síce žije v Claptonovom tieni, ale v poslednom čase zaznamenal silný comeback s albumom Nine Lives. Clapton sa drží na špici už dlhé roky, no v newyorskej hale pôsobia ako rovnocenní partneri.

Je zaujímavé, že keď Winwood bodoval v roku 1965 ako člen bítových Spencer Davis Group s hitom Keep On Running, tak sa londýnskou scénou už istý čas nieslo heslo Clapton je boh. Vtedy si ho tento fenomenálny gitarista zobral pod patronát.

O niekoľko rokov neskôr ich priateľstvo vyvrcholilo spoluprácou v Blind Faith, ktorú založili členovia slávnych kapiel Cream, Family a Traffic. Kapela, ktorej obsadenie sľubovalo veľkú budúcnosť, nahrala iba jeden album a zakrátko sa rozpadla. Príliš veľa géniov pohromade.

Spomienka na Hendrixa

Clapton s Winwoodom zostali kamarátmi, no spoločne vystúpili len párkrát, na charitatívnych akciách. Štyridsať rokov trvalo, než sa spolu postavili na veľké pódium. DVD ukazuje, že majú k sebe stále blízko.

Okrem piesní od Blind Faith (Presence of The Lord, Can't Find My Way Home) si nezabudli uctiť aj kolegu Jimi Hendrixa (Woodoo Chile, Little Wing) a k tomu aj v samostatných blokoch predviedli svoje majstrovstvo - Winwood ako spevák a organista v Georgia On My Mind a Clapton ako gitarista v tradičnom blues Rambling On My Mind.

Obaja dnes priznávajú, že staré hity museli upraviť, pretože si poriadne nepamätali, ako ich kedysi nahrali. No jednoduché aranžmány dávajú vyniknúť ich speváckemu a hráčskemu majstrovstvu.

Spolupráca tento pozoruhodný pár evidentne baví. Onedlho začínajú turné po Amerike a povráva sa, že na spadnutie je aj nový album. Po štyridsiatich rokoch od Blind Faith skvelá správa.