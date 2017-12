Hold Gershwinovi zložia choreografi v Bratislave

Good Morning, Mr. Gershwin je názov tanečného predstavenia poprednej francúzskej choreografickej dvojice José Montalvo a Dominique Hervieu, ktorá týmto predstavením vzdáva hold americkému skladateľskému velikánovi Georgeovi Gershwinovi.

2. jún 2009 o 9:57 SITA

Francúzska 15-členná tanečná skupina Montalvo-Hervieu sa predstaví v Bratislave na 13. ročníku medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe. Len na rok 2009 plánuje 130 repríz tohto tanečného predstavenia, ktoré si môžu naši diváci pozrieť v Bratislave v novej budove SND 5. júna o 19:00.

„V tomto balete sa fantázia, modernosť a jasot v zhustenej podobe pretavujú do diela tohto amerického hudobného skladateľa, ktorého ovplyvnil džez, charleston, klasika, karibské rytmy a bol poznačený aj muzikálmi a hollywoodskymi filmami,“ napísal o predstavení francúzsky časopis Pariscope.

Prvá časť predstavenia zavedie divákov do továrne na sny - na Broadway - v 30. rokoch minulého storočia. Dej sa odohráva v interaktívnom prevedení prostredníctvom videoprojekcie a tancov rôznych štýlov. Nevídaný podmorský sviatok rozohrajú spôsobom, ktorý preslávil dvojicu Montalvo-Hervieu u divákov po celom svete. Tanečníci sa na obrazovke, za zvuku saxofónu a trubiek ako v Gershwinových muzikáloch pod vodou kĺžu a vypúšťajú bubliny.

V prvej časti divákom učaruje výkon súboru, ktorý na javisku exceluje. Neskôr sa za prvých tónov piesne The man I love a s prvými kvapkami dažďa začína do predstavenia vkrádať melanchólia. Klavírna verzia svetového hitu Summertime prináša prostredníctvom dvojice Montalvo-Hervieu najnovátorskejší a najdojemnejší okamih celej choreografie, ktorý je pretavený do skupinových scén a chlapčenských duetov. Následne sa už presunieme k slávnej Porgy a Bess, ktorú Gershwin napísal v roku 1930 ako reakciu na hlboký nesúhlas s rasovou segregáciou na území Spojených štátov.