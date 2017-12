Predskokanom Depeche Mode budú Lavagance

2. jún 2009 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Slovenským predskokanom kapely Depeche Mode bude počas bratislavského koncertu kapela Lavagance. Informovala o tom spoločnosť XL promotion.

Lavagance si za päť rokov svojej existencie stihli vybudovať silnú základňu fanúšikov, ktorých v apríli potešili novým albumom Divine Darkness. Kapela Depeche Mode vystúpi v pondelok 22. júna na bratislavskom štadióne Inter, kde si ich príde pozrieť pravdepodobne vyše 30-tisíc fanúšikov. Ako svojho predskokana si Depeche Mode pozvali skupinu Motor.

Koncertnú šnúru Tour Of The Universe sprevádzajú zdravotné problémy frontmana Davea Gahana, ktorý podstúpil v máji operáciu močového mechúra. Prvý koncert by mal po zotavení odohrať 8. júna v Lipsku.

Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 75 miliónov albumov. Medzi ich najznámejšie skladby patrí napríklad Just Can't Get Enough, People Are People, Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You či Condemnation. V apríli vydali už svoj dvanásty štúdiový album s názvom Sounds Of The Universe.