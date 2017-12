Desať Američanov a jeden klavír

V Slovenskom rozhlase si včera zahral nezvyčajný súbor – Bowed Piano Ensemble.

3. jún 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák, tp

Netradičné techniky na tradičnom nástroji - to je americký Bowed Piano Ensemble.(Zdroj: MIRO HUDÁK)

BRATISLAVA. Nekoľko serióznych dám a pánov sedí v orchestri a každý má vlastný nástroj. To je klasická predstava o klasike. Ale desať ľudí s jediným nástrojom, najmä ak to je klavír?

Preparovať klavír nie je nič nové, ale aby na takto upravenom nástroji hrali študenti - tento raz z Colorada College - až také bežné nie je. Pod vedením Stephena Scotta však v roku 1977 vznikol súbor, ktorý po svete hráva práve Scottove skladby, a v pondelok dorazil do Komorného štúdia Slovenského rozhlasu.

Na samotnej hudbe pritom nebol zaujímavý len spôsob, akým vznikala, ale aj atmosféra, ktorú sa jej podarilo vytvoriť. Zasnené plochy a pomalé prelínanie melódií je typické skôr pre elektroniku a ambient.

Možno i to bol dôvod, prečo si namiesto zaslúžilých hudobných teoretikov Bowed Piano Ensemble prišla vypočuť mladšia a stredná generácia. Ak by zodpovední túto hudbu dokázali sprostredkovať napríklad študentom stredných škôl, možno by sme sa nemuseli sťažovať, že na našu klasiku chodia najmä rakúski dôchodcovia.