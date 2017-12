Novinár v saku je na odstrel. A predsa "in"

Politický triler sa lúči s klasickou novinárčinou, ktorá má dni zrátané.

2. jún 2009 o 16:20 Miloš Krekovič

Bolo by to zrejmé aj bez krízy. Ak sú časy zlé, do kina divák nechodí preto, aby sa dozvedel, ako na tom je. Od toho, čo ho ťaží, si chce oddýchnuť.

Tu niekde je aj odpoveď na otázku, prečo má politický triler o novinároch premiéru práve teraz - a u nás s názvom, ktorý je taký príznačný. Pretože strieľať sa vo filme strieľa, ale tým, čo je dnes na odstrel, je žurnalista klasického typu sám.

Vo filme Kevina Mcdonalda je novinárčina, aspoň tá investigatívna, stále „in". Tak ako v 70. rokoch, po afére Watergate, žurnalista je hrdina s obrovskou mocou a zodpovednosťou za to, ako s ňou naloží. Skladať mozaiku informácii znamená vzrušenie, pátranie trvá hodiny, nanajvýš dni a tí najväčší borci dokážu šéfov presvedčiť, že sólokapor v sieti vyžaduje obete. Napríklad, oneskorenú uzávierku.

Cal McAffrey (Russell Crowe) je novinárom starej školy, so všetkým, čo k tomu patrí. Má dlhé vlasy, obnosené kožené sako, kontakty na politické špičky aj intuíciu, na ktorú sa môže spoľahnúť. Pracuje v denníku Washington Globe, ktorý ešte stále vychádza na papieri. V posledných rokoch však McAffreymu na krk dýchajú kolegovia z internetovej redakcie, napríklad kolegyňa Dell. Je mladá, ambiciózna, nový článok na blogu vychrlí každú hodinu.

Tak ako to v trileroch býva, prípad vraždy oboch novinárov zvedie dohromady. Líšia sa pohlavím, vekom a metódami, tu a tam to medzi nimi zaiskrí. Veta o filme, pri ktorom si oddýchnete, však platí. Rozprávanie je voľné, divákovi kľúčové zvraty pripomenie viackrát, takže ten sa v deji nestratí.

Predlohou filmu bol rovnomenný televízny seriál BBC z roku 2003. Mcdonald sa ním voľne inšpiroval a britské politické špičky vymenil za americké. Nevyrovnaný príbeh a trhliny síce v scenári sú, dokázali ich však učesať oscaroví herci, ktorých napokon režisér angažoval (Cala mal pôvodne hrať dokonca Brad Pitt). Výsledkom je inteligentný, hoci sterilný triler, čítanka svojho žánru.

Filmová rozlúčka s novinami, ktoré ešte chrlí rotačka v tlačiarni, je namiešaná z nostalgie, overených stereotypov a trendov odpozorovaných z reality.

Časy sa menia, klasický novinár sa poberá do dôchodku. Bezmocného ho však Kevin Mcdonald ukázať nechce. Chce, aby sme si zapamätali mýtus.