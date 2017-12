Sedemročný Jánošík

Svetoznáma poľská režisérka prišla včera do Bratislavy predstaviť svoje najnovšie dielo.

4. jún 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková





BRATISLAVA. Zdá sa vám nemožné, že niekto vojde do izby pred siedmimi rokmi a ocitne sa v nej po siedmich rokoch? To je obraz ako z filmu. V istých prípadoch sa zhoduje so skutočnosťou, i keď to nemusí byť vidno.

Potvrdzuje to režisérka Agnieszka Holland, ktorá sa po rokoch konečne dočkala chvíle, keď sa dorábajú posledné postprodukcie slovensko-poľsko-maďarsko-českého filmu Jánošík.

Ako šuhaj rástol

V roku 2002 odstúpil producent Rudolf Biermann. 40 percent filmu bolo nakrútených od októbra 2002 do januára 2003. Potom prišla pauza. 21. júla 2008 sa znovu začalo nakrúcať. Premiéra bude 10. septembra. Vznikne aj štvordielny TV seriál.





„Všetci herci chceli, aby sa film dokončil, preto akoby sa zastavili v starnutí. Verím, že dve periódy nakrúcania v ňom necítiť,“ hovorí s úsmevom režisérka, ktorá včera na Slovensku predstavila svoje dlho nosené filmové dieťa tri mesiace pred premiérou.

Jánošíka zrežírovala spolu so svojou dcérou Kasiou Adamikovou, spracovali zároveň poľskú i českú verziu a štvordielny televízny seriál.

Hra s legendou

Keď Agnieszku Hollandovú pred rokmi oslovil producent Rudolf Biermann, Jánošík ju apriori nezaujímal, spájala si ho akurát s robinhoodovskou detskou predstavou a nemala pocit, že majú niečo spoločné. Scenár Evy Borušovičovej ju presvedčil.

Príbeh Jánošíka sa začal odohrávať ešte v roku 1980, keď sa Eva Borušovičová ako dieťa dostala ku knihe Andreja Melicherčíka, ktorá ľudovú legendu o národnom hrdinovi vykresľovala trochu inak, než ju dovtedy poznala. Svoj záujem o neodkrytú postavu našich dejín zo začiatku 18. storočia prejavila i počas tvorby diplomového scenára. „Chcela som sa s legendou pohrať, zbierala som historické dokumenty a z toho sa začal vykľúvať zaujímavý príbeh,“ hovorí Eva Borušovičová. „Postupne sa mi začali ozývať ľudia, ktorí prinášali nové fakty z Jánošíkovho života. Scenár je vlastne tak trochu spoločné dielo.“

V rámci umeleckej licencie sa rozhodla držať sa toho, čo ponúkli nové historické fakty, napríklad, že Jánošík neštudoval za kňaza, že ho rodičia prežili, že bol krivo obvinený za vraždu farára. Okrem Aničky predstavila ďalšie dievčiny, ktoré sa v Jánošíkovom živote objavili.

Drahý a drahší

Niekoľko rokov vyzeralo, že film s podtitulom Pravdivá história sa nedokončí. Práca na ňom sa začala v roku 2002 a za štyri mesiace sa nakrútilo asi 40 percent filmu.

Potom prišli finančné problémy, ktoré vyriešil až poľský producent Dariusz Jablonski. Jánošík s celkovým rozpočtom okolo 6 miliónov eur nechcel byť najdrahším filmovým projektom v histórii strednej Európy, čo sa mu napriek všetkému podarilo, Báthoryčku s rozpočtom 400 miliónov korún neprevýšil.

Premiéra filmu sa plánuje na desiateho septembra. V hlavnej úlohe uvidíme českého herca Václava Jiráčka, ktorého si režisérky vybrali spomedzi 300 uchádzačov. V slovenskom dabingu ho nahovoril Robert Roth. Po jeho boku v úlohe Uhorčíka si zahral slovenský herec Ivan Martinka.