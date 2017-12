Čo počúvame: Leonard Cohen

4. jún 2009 o 0:00 Peter Bálik

Bratislava sa pomaly pripravuje na augustový koncert kanadského pesničkárskeho génia Leonarda Cohena a ja s ňou.

Jeho prvé tri albumy o Zuzanách a Marianách poznáme všetci, menej už ale jeho nahrávky z osemdesiatych rokov. Konečne sa mi podarilo dostať k platniam Recent Songs a Various Positions.

Hlavne tá druhá je skvelá. Zaujímavé, keď v roku 1984 vyšla, svet na Leonarda skoro zabudol, pretože sa s ňou dokonca nedostal ani do hitparády. Ako je možné, že v tom čase o tohto spievajúceho básnika stratili záujem? Alebo ho stratil on?

Ťažko povedať, ale čas všetko napravil a táto nahrávka sa stala jeho skrytým pokladom už len preto, že ľudia si ju začali zháňať pre pieseň Hallelujah, ktorú tak nádherne nahral v 90. rokoch dnes už nežijúci spevák Jeff Buckley.

Hallelujah nie je jediným klenotom z Various Positions. Klezmerovská Dancing To The End Of Love a baladická If It Be Your Will sú nádherné a už sa teším, ako si ich 28. augusta vypočujem v Bratislave. Cohen ich totiž zaradil do svojhosetlistu.