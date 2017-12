Zomrela Kráľovná bluesu Koko Taylor

4. jún 2009 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. Zomrela hudobná legenda známa ako Kráľovná bluesu Koko Taylor - jedna z hŕstky žien, ktoré dosiahli úspech na scéne ovládanej mužmi. Mala osemdesiat rokov.

"Blues je môj život," uviedla držiteľka Grammy vo svojom životopise na oficiálnej internetovej stránke. "Je to skutočný cit, ktorý pochádza z môjho srdca, nie len niečo, čo vychádza z mojich úst. Blues je to, čo milujem a spievanie bluesu je to, čo robím," dodala.

Umelkyňa, vlastným menom Cora Walton, sa narodila na farme pri Memphise v americkom štáte Tennessee. Prezývku Koko získala pre svoju lásku k čokoláde. V roku 1952 sa s, vtedy budúcim manželom Robertom "Popsom" Taylorom, presťahovala do Chicaga. Dvojica nemala pri sebe nič, len 35 centov a a škatuľu krekerov.

Usadili sa na juhu mesta, Taylor po nociach navštevovala bluesové kluby, cez deň upratovala. Povzbudená manželom začala spievať. V roku 1963 si ju všimol skladateľ Willie Dixon. "Nikdy som nepočul ženu spievať blues tak, ako ho spievate vy," povedal jej.

Dixon jej pomohol získať nahrávaciu zmluvu s Chess Records, produkoval dva z jej albumov a napísal legendárny hit Wang Dang Doodle. V roku 1975 prešla k Alligator Records, kde nahrala ďalších deväť albumov, posledný v roku 2007. Jej finálne vystúpenie sa uskutočnilo 7. mája v Memphise, keď získala 29. Blues Music Award. V roku 2004 získala jedno z najvýznamnejších ocenení, aké môže dostať americký umelec - National Heritage Fellowship Award.