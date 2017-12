V Trnave sa otvárajú hroby

4. jún 2009 o 13:48 TASR

TRNAVA. Večnou témou vzťahu detí a rodičov a konfliktom mŕtvych so živými sa zaoberá najnovšia inscenácia trnavského Divadla Jána Palárika Vrátila sa raz v noci. Po štvrtkovej verejnej generálke ju súbor s hosťujúcim režisérom Emilom Horváthom uvedie v premiére v sobotu 6. júna.

Do hlavnej postavy matky, ktorú blížiaca sa svadba jediného syna doslova vyženie z hrobu, obsadil režisér svoju hereckú kolegyňu Božidaru Turzonovovú.

Argentínsky dramatik Eduardo Rovner vsadil vo svojej hre na humor, ktorý pomáha vyriešiť mnohé situácie, do ktorých sa dostane syn Manuel v podaní Gregora Hološku. Príčinou je, že jeho matka Fanny nezniesla ani desať rokov po smrti, že "nejaká" Dolly (Zuzana Šebová) chce život jej syna prevrátiť naruby. Chce si nastávajúcu nevestu obzrieť a preto neváha vrátiť sa medzi živých. Aj so svojimi dobrými i zlými vlastnosťami, ktoré ani posmrtný život neokresal. Fanny Sternová chce riadiť Manuela tak ako za živa, no ten sa jej už nechce dať.

Božidara Turzonovová v hre Vrátila sa raz v noci. FOTO - Divadla Jána Palárika

Fanny nie je nespokojná, že je mŕtva, lebo na cintoríne má veľa priateľov a žije bohatý spoločenský život. Dokonca si medzi mŕtvymi našla aj partnera, čo sa jej za života nepodarilo. Manuelovi vyčíta všetko - okrem toho, že sa ide ženiť s katolíčkou, aj že sa nestal lekárom, ale pedikérom, že je Dolly slobodná matka a že on hrá v barovej kapele. Tu režisér Horváth nadviazal na tradíciu trnavských divadelníkov a využil danosti účinkujúcich, aby oživili inscenáciu živou hudbou. Do úloh Manuelových priateľov obsadil Jozefa Bujdáka a Martina Križana, ktorých spolu s Hološkom pedagogicky viedol na Vysokej škole múzických umení. Postavy mŕtvych zveril Vladimírovi Jedľovskému, Nine Kočanovej a Jánovi Topľanskému.

Hru preložil Roman Brat, Ľubomír Feldek je autorom piesní, hudby Viťazoslav Kubička. Scénu navrhol Ján Zavarský a kostýmy Simona Vachálková. Dramaturgicky spolupracoval Martin Porubjak. Vrátila sa raz v noci je poslednou premiérou 35. sezóny trnavského divadla.