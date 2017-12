Dvojhodinové rande s planétou

Francúzsky filmár a fotograf pripravil darček ku Svetovému dňu životného prostredia.

5. jún 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Dnes si dá svet rande so Zemou. Prostredníctvom filmového dokumentu s názvom Domov, ktorý nakrútil Yann Arthus-Bertrand.



BRATISLAVA. „Pozrite sa poriadne na tu bodku. Túto, to je domov. Náš. Tam každý, koho milujete, každý, koho poznáte, každý, o kom ste kedy počuli, každá ľudská bytosť, ktorá kedy bola, žije svoj život," napísal pred pätnástimi rokmi Carl Sagan, keď uvidel slávny záber Zeme zhotovený sondou Voyager 1.

Bodka, jedna z nepredstaviteľného množstva rovnakých, v akejsi bezvýznamnej slnečnej sústave kdesi na periférii galaxie. Ale tiež bodka, na ktorej žije druh, čo si o sebe myslí, že je stredom celého vesmíru. Druh, ktorý zároveň nemyslí na svoju vlastnú budúcnosť.

Všade a naraz

Nejako takto by sa dalo zhrnúť posolstvo nového filmu francúzskeho filmára a fotografa Yanna Arthusa-Bertrand Domov.

Pri dnešnej príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa tento dokument dostane naraz do kín i televízií do DVD distribúcie či na internet, kde bude prístupný zdarma (dnes v noci ho napríklad uvedie aj televízia Markíza). Prvý raz by sa malo stať, že nejaký film sa stane po celom svete dostupným všade, zároveň a bez snahy zarobiť čo najviac.

Toto Bertrandovo dvojhodinové „rande s planétou" je však viac ako dokument. Skôr sa stalo burcujúcim postojom človeka, ktorému prekáža, že Medzinárodné moratórium na komerčný lov veľrýb je iba zdrapom papiera podobne ako Kjótsky protokol, ktorý nedodržiavajú predovšetkým tí najväčší znečisťovatelia planéty.

Preto sa rozhodol porozprávať príbeh o jednej fascinujúcej planéte, ktorá krúži okolo Slnka.

Fotograf filmárom

Yann Arthus-Bertrand je legendárny fotograf v oblasti leteckej fotografie, najmä ak fotí krajinu či zvieratá. Za sebou má však prácu aj na televíznych filmoch, ktoré nesú rukopis autora, čo rád využíva vrtuľníky a teplovzdušné balóny.

Aj preto je Domov silným vizuálnym posolstvom, ktoré zapĺňajú unikátne a spomalené zábery nasnímané po celej planéte: počnúc Arktídou a africkými púšťami končiac.

Film je zároveň krátkym výletom do histórie Zeme a snahou uchopiť jej aktuálny stav: globálne otepľovanie, ničenie prirodzených biotopov, výrub pralesov či priemysel postavený na rope.

Ku svojmu koncu však Bertrandovo dielo dáva aj istú - aj keď naivnú - nádej. Vieru v obnoviteľné zdroje energie, dobrovoľnú skromnosť ľudí a spravodlivejší prístup k prerozdeľovaniu svetových zdrojov bohatstva.