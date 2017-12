Baláž dokazuje, že aj výskum môže byť umením

Čo všetko dokáže uniesť umelecká forma, skúma vo svojich dielach trnavský výtvarník Blažej Baláž. Presviedča, že písmená zďaleka nie sú len písmenami.

5. jún 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

BRATISLAVA. Veľké maľované nápisy SUCHARATOLEST, ODRBMADEMOKRATICKY vítajú návštevníkov netypickej výtvarno-lingvistickej výstavy Blažeja Baláža v Dome umenia na Námestí SNP. Pri prezeraní prác z rôznych farebných či čiernobielych písmen viacerí možno začnú pochybovať. Ide vôbec o umeleckú výstavu, alebo skôr o jazykovedu?

Výtvarník a vedúci výtvarnej katedry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity Blažej Baláž to vie. Nerobí si ilúzie. „Mnohí si možno pomyslia, čo sa tu mám na tieto písmenká pozerať," hovorí. „No to už závisí od diváka." Kto však dá tejto „výtvarnej lingvistike" šancu, ostane skutočne prekvapený, čo všetko sila slova a jednotlivých písmen dokáže.

Výklad jazyka na plátne

Baláž vybral na výstavu SUCHARATOLEST dvanásť diel, ktoré vznikli počas posledných troch rokov. Tri sú aj cykly, do ktorých sa dajú jednotlivé výtvarné texty zaradiť.

O prvom z nich, nazvanom novotvarom umelca - Treptomachia, čiže zápas, boj slov, výtvarník hovorí, že ide základný výklad jazyka. Na niekoľkometrovom plátne, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako obrovská tabuľka plná rôznofarebných písmen, Baláž skúma, čo všetko je výtvarná forma schopná uniesť.

„Je to tvrdo založené na racionalite," vraví. „No keď pochopíte kľúč, už nie je problém nad tým uvažovať."

Tabuľku Baláž zostavil jasne, vytvoril presnú konštrukciu, deväťpísmenové slovo rozdelil po troch grafémach, zobral slovník a začal vpisovať slová v abecednom poradí. „Sémanticky tam nič nedotváram, ja len hľadám, čo tam je," vysvetľuje autor.

Pochopenie umelcovej dobre premyslenej „hry" uľahčuje aj farba písmen. Vďaka nej skryté posolstvá z tabuľky vystupujú ľahšie na povrch.

Lingvistika dominuje

Diela druhej časti výstavy sú pokračovaním Treptomachie. Umelec sa v nich zbavil farby, maliarskeho gesta, čím sú práce konceptuálne čistejšie. „Lingvistika je tu dominantnejšia," dodáva Baláž.

Kritickosť a ironickosť autora je najviditeľnejšia vo veľkých maľovaných nápisoch tretieho celku výstavy. Zmazal v nich medzery medzi slovami i diakritiku. „Nápisom SUCHARATOLEST odkazujem na dielo Svetozára Hurbana Vajanského, v ktorom hovorí, že zemianstvo, ktoré malo byť elitou národa, sa v podstate stáva tou suchou ratolesťou. Čo je však dnes tou suchou ratolesťou? Naše elity politické, kultúrne, intelektuálne - alebo tá elita, ktorá na Slovensku nikdy nebola?" pýta sa Baláž diváka a rozhodnutie necháva na ňom.

Podobne na neho necháva aj to, ktorú vrstvu textu bude čítať. Slová SUCH REST EST sú totiž farebne odlíšené.

Rovnakým spôsobom vytvoril umelec aj slovo ODRBMADEMOKRATICKY. „Myslím, že to hovorí dosť o tom, čo sa deje," dodáva Baláž.

Originálna výstava v Dome umenia sa dá pozrieť do nedele. Jeho tvorbu však približuje aj nedávno otvorená výstava WARTEZEIT v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Onedlho, presne 25. júna, sa má začať aj medzinárodná výstava konceptuálneho umenia, textu a obrazu Intertext, ktorú pripravuje trnavská Galéria Jána Koniarka. V rámci nej predstaví neokonceptuálne a postkonceptuálne výskumy jazyka aj Blažej Baláž.