Hviezdy improvizácie na Slovensku

1. jún 2009 o 10:00 Oliver Rehák, her

Na Slovensko v najbližších dňoch zavítajú dve známe postavy európskej scény improvizovanej hudby, aby sa tu zúčastnili dvoch projektov. Violončelista Alfred Zimmerlin a klarinetista Markus Eichenberger si vo štvrtok 4. júna zahrajú v A4-nultom priestore v Bratislave a v sobotu pri moste, ktorý spája Štúrovo s maďarským Ostrihomom.



V A4-ke zaznie premiéra Dvojkoncertu pre violončelo, klarinet a orchester. Švajčiarski hostia sa postavia na pódium s domácim súborom Musica falsa et ficta, ktorý tvoria študenti konzervatória a VŠMU. Akustické zoskupenie s dirigentom, známym skladateľom Markom Piačekom, zimprovizuje hodinové vystúpenie.



V Šamoríne sa Zimmerlin s Eichenbergerom zapoja do medzinárodného projektu AquaPhone. Ide o performance, ktorá symbolicky pripomenie časy, kedy medzi slovenským a maďarským mestečkom nestál most a rozdelené rodiny museli komunikovať cez hladinu Dunaja. Teraz budú stáť na oboch brehoch hudobníci a literáti.



Predstavenie otvoria spevokoly - ženský zbor Stilla Pectus zo Štúrova a miešaný zbor Monteverdi z Ostrihomu. Diváci, ktorí môžu stáť na brehoch alebo na moste, si potom vypočujú ako sa cez rieku ponesie text spisovateľky Zsuzsanny Gahse čítaný v niekoľkých jazykoch. Hudobne ho bude sprevádzať improvizácia švajčiarskych hudobníkov.



Akcia je súčasťou Festivalu knihy Strážcu mosta, ktorý sa uskutoční paralelne s tradičným festivalom knihy v Budapešti, v spolupráci s vydavateľstvami zo Slovenska a Maďarska. Začína sa v sobotu o 11.00 h a potrvá až do nočných hodín.