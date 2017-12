Wilsonic: tri dni nielen s elektronikou

Nielen elektronická a nielen tanečná hudba bude znieť na festivale Wilsonic. Do začiatku tejto akcie už zostáva len pár dní.

6. jún 2009 o 12:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Prepájanie dídžejských párty s atmosférou live koncertov. To je promovizitka, ktorú o sebe šíri Wilsonic. Festival, ktorý sa tradične koná na začiatku letnej sezóny, pocítil finančnú krízu, keď stratil generálneho sponzora, no napriek tomu to jeho organizátori nezabalili. Naopak, deviaty ročník akcie, ktorý sa bude konať v dňoch 11. - 13. júna, prinesie veľa hudby aj produkčné novoty.

Na inom mieste a o deň dlhšie

Najzásadnejšou zmenou je miesto konania. Festival zostáva na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave, akurát sa od divadla Aréna posunie vyššie - za Inchebu, kde sa usadí v novom areáli.

Spoluprácu s mestom organizátori rozšírili o dopravný podnik - každý majiteľ vstupenky môže počas Wilsonicu cestovať MHD zadarmo. V Bratislave sa tak udomácni divácky štandard zo západných krajín.

Ďalšou výraznou zmenou oproti minulosti je „zahrievací" deň. Hrať sa tentokrát začne už vo štvrtok, keď sa prestriedajú tri mladé domáce a tri maďarské kapely v rámci projektu Wilsonic Showcases. Našu scénu zastúpia svojské pesničky projektu Nové Mapy s gitarovkami Lavagance a Uniques. V prvý deň sa vstupné nevyberá.

Známe mená aj nové trendy

Hlavný program sa odohrá v piatok a sobotu na štyroch pódiách. Prví hudobníci spustia už o štvrtej popoludní, poslední budú končiť v približne rovnakom čase ráno.

Hoci Wilsonic je všeobecne považovaný za akciu orientovanú na elektronickú hudbu, nechýbajú tu ani živé kapely s tradičnými nástrojmi. Tento rok to dokazuje jeden z headlinerov, nemecká Jazzanova. Do Bratislavy prvýkrát dorazí v kompletnej zostave a ponúkne svoj vyzretý nujazz.

Kto sa orientuje podľa známych mien, toho poteší projekt Moderat, ktorý dala dokopy dvojica Modeselektor s Apparatom a ktorý momentálne robí predkapelu Radiohead. Na festival prídu aj islandskí postrockeri For a Minor Reflection, tí zasa predskakovali Sigur Rós.

Hudba, to nie sú len známe mená, ale keď niekto vydáva na labeli dvadsať rokov produkujúcom osobité nahrávky, mnohé to napovedá. Ďalším vyslancom kultovej britskej značky Warp je Tim Exile, ktorý privezie svoje bizarné elektropesničky.

Ak neviete, čo je wonky, na Wilsonicu to názorne predvedú Glasgowčania Rustie a Hudson Mohawke, experimentálny hip- hop rozbalia poľskí Napszyklat a z domácej scény sa najviac čaká na premiérový koncert projektu The Autumnist.

Viac informácií o festivale nájdete na www.wilsonic.sk.

