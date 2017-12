Whitney Houston vydá nový album

Očakávaný nový album Whitney Houston vyjde 1. septembra. Hviezda to potvrdila na oficiálnej internetovej stránke.

5. jún 2009 o 18:21 SITA

BRATISLAVA. Roky očakávaný nový album Whitney Houston vyjde 1. septembra. Hviezda to potvrdila na oficiálnej internetovej stránke. Žiadne detailnejšie informácie o pripravovanej novinke však nezverejnila.

Nedávno prezradila, že na nahrávke, ktorá má opäť naštartovať jej hudobnú kariéru, nechce mať smutné piesne. Na "štúdiovke" spolupracuje s držiteľkou šiestich cien Grammy r'n'b spevák Ne-Yo, R. Kelly, ale aj spevák a producent David Foster.

Whitney Houston sa narodila do muzikantskej rodiny. Spievala už od svojich 15 rokov. Počas strednej školy pracovala aj ako modelka, pózovala pre časopisy Glamour a Vogue.

Eponymný album, ktorým debutovala v roku 1985, obsahoval hity ako Saving All My Love For You či You Give Good Love. Príležitostne sa venovala aj hraniu, objavila sa v snímkach Osobný strážca (1992) či Kazateľova žena (1996). V roku 2000 po tom, čo ju zatkli za prechovávanie marihuany, sa na verejnosť dostali správy o jej problémoch s drogami. Ostatný album vydala v roku 2002 po názvom Just Whitney.

Neskôr sa zapísala na liečenie a rozviedla sa s manželom Bobbym Brownom, s ktorým má dcéru Bobbi Kristinu.