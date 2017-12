Leonarda Cohena budú v Bratislave sprevádzať známi hudobníci

Kanadského umelca Leonarda Cohena bude na jeho bratislavskom koncerte 28. augusta v Incheba Expo Aréne sprevádzať niekoľko známych hudobníkov.

6. jún 2009 o 13:03 SITA

Basgitarista Roscoe Beck s Cohenom spolupracuje už 30 rokov a podieľal sa na niekoľkých jeho albumoch. Za klávesmi sa bratislavskému publiku predstaví Neil Larsen, ktorý má na konte nomináciu na prestížnu hudobnú cenu Grammy. Okrem klávesových nástrojov ovláda hru na akordeón a dychové nástroje.

Ďalším multiinštrumentalistom je Bob Metzger, ktorý na Cohenových koncertoch hrá predovšetkým na gitare. Na tradičných španielskych nástrojoch ako bandurria a laúd bude hrať Javier Mas. Za bicie a perkusie sa posadí Rafael Gayol. Klávesy a klarinet budú na bratislavskom vystúpení patriť Dinovi Soldovi. Zostavu hudobníkov doplnia vokalistky. Držiteľka Grammy Sharon Robinson koncertovala s Leonardom Cohenom už v roku 1979. Okrem nej pomáhajú so spevom aj Webb Sisters z Veľkej Británie.

Leonard Cohen patrí medzi najvýznamnejších a najvplyvnejších autorov piesní v angličtine. Prvú básnickú zbierku Let Us Compare Mythologies vydal vo veku 22 rokov. Pôvodne básnik a spisovateľ sa v roku 1967 postavil na koncertné pódiá a jeho zhudobnené texty zožali úspech po celom svete.

Ako prvú pieseň nahral Suzanne, v rovnakom roku vznikol i jeho debutový album Songs of Leonard Cohen. Ako uvádza internetová encyklopédia Wikipédia, Cohen inšpiroval i ďalších hudobníkov, ktorí nahrali vyše tisíc cover verzií jeho piesní. Cohena v rodnej Kanade uviedli do hudobnej siene slávy a ocenili ho rádom Order of Canada.