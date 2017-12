Total Recall sfilmujú nanovo

Filmové štúdiá Columbia Pictures plánujú natočiť remake filmu Total Recall. Fanúšikovia sa búria.

6. jún 2009 o 20:00 (iDnes)

BRATISLAVA. Kultový film Total Recall by mal vzniknúť nanovo. Aj keď fanúšikovia pôvodný sci-fi film s Arnoldom Schwarzeneggerom dodnes považujú za nedotknuteľný, opak si zrejme myslia manažéri z filmových štúdií Columbia Pictures.

Scenár k novej verzii filmu o hľadaní vlastných vymazaných spomienok, Marse a vykorisťovaní si na starosti vzal režisér Kurt Wimmer. Ten má za sebou réžiu napríklad kladne prijatého sci-fi filmu Equlibrium či gýčového Ultraviolet.

Podľa filmového servera The Hollywood Reporter sa zatiaľ len špekuluje, kto by mohol nahradiť súčasného kalifornského guvernéra. Napriek tomu sa priaznivci pôvodného filmu proti zámeru filmových štúdií búria. Tvrdia, že pôvodný film žiaden remake nepotrebuje a aj keď vznikne, nebude ani spolovice dobrý ako originál. Autori nápadu natočiť remake sa zase spoliehajú na nové technológie, ktoré by film mohli urobiť zaujímavejším. Paradoxne, práve za efekty dostal Total Recall Oscara.

Film vznikol ako veľmi volná adaptácia poviedky Philipa K. Dicka Zapamätáme si to za vás so zľavou. Po boku Schwarzeneggera sa v ňom objavili napríklad Sharon Stone, Rachel Ticotin či Dean Norris.