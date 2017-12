Terminátor - trápna bublina, ktorá praskla

Tretie pokračovanie legendárneho sci-fi trileru je také studené a bez humoru, až je to vlastne smiešny film.

8. jún 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, Miloš Ščepka

Terminator Salvation vznikol s jediným úmyslom: priniesť producentom peniaze. Nestojí na nosnom nápade, silnej myšlienke, originálnych víziách, ale na rozpočte vyše 200 miliónov dolárov. To všetko s vedomím, že trojica predchádzajúcich snímok utŕžila len na vstupnom vyše miliardy.

Nemusí to nič znamenať. Napokon, zámerom producentov je vždy zisk. Len niekedy ho dosahujú aj korektnejšími spôsobmi. Napríklad, najmú si talentovaného režiséra, ktorý rozpráva filmové príbehy s nadšením a vášňou.

Filmový parazit

Terminator Salvation nie je tento prípad. Príliš smrdí parazitizmom. Ignorovať fanúšikov je kontraproduktívne, no nový Terminátor to predsa robí. Ako? Nezodpovedným nakladaním so zákonitosťami vesmíru, nastolenými v predchádzajúcich filmoch, aj ignorovaním skutočností, príbehov, ba dokonca celého tretieho filmu Vzbura strojov.

Ani s vlastnou logikou si však nová snímka starosti nerobí. Nemuselo by to byť fatálne, ak by šlo o dokonale zvládnutý a presne zaranžovaný akčný thriller. Po sľubnom začiatku však tempo upadá, snímka, ktorá seba samu berie smrteľne vážne, sa dokonca snaží filozofovať, hoci na to nemá. Chyby, nepresnosti, omyly či zámerná ignorácia vlastnej logiky i súvislostí a faktov z predchádzajúcich filmov rušia čoraz viac.

Studený a bez emócií

Ani fakt, že sa tu Arnold Schwarzenegger zjaví len na okamih v podobe digitálnej vidiny, nie je hlavným nedostatkom. Obľuba, úspech a kultový status originálu či prvého pokračovania nestoja len na jeho osobe. Naopak - Schwarzenegger sa stal len ideálnym symbolom, zhmotnením vyhraneného pátosu, ktorý je podstatou fenoménu Terminátor.

Takého mocného a ultimátneho zosobnenia však v novom filme niet. Dokonca tu sotva možno hovoriť o hlavnom hrdinovi v klasickom ponímaní, pretože ním nie je John Connor (Christian Bale) ani Kyle Reese (Anton Yelchin). Pozornosť na seba právom strháva Sam Worthington v úlohe Marcusa Wrighta.

Napriek tomu si pátosu užijeme dostatok. Film sa všemožne usiluje stavať na piedestál sám seba. Je taký upriamený na seba, vážny, studený, s dokonale amputovanými emóciami aj čo i len náznakmi humoru, až je smiešny. Toto nie je film o terminátorovi, ale film - terminátor, poskladaný z citátov, parafráz, obrazov a motívov nielen z predchádzajúcich terminátorovských snímok.

Hlboko pod priemerom

Ak by Terminator Salvation bol len vedľajšou vetvou ságy, ako sú Ewokovia vedľajšou líniou Hviezdnych vojen, dokázali by sme mu azda odpustiť znevažovanie a ignorovanie vlastných pravidiel. Mohol by to byť akčný sci-fi film na úrovni remeselného priemeru komerčnej zábavy. Bez tvorivosti, originality, novátorstva, nápadov, myšlienok, emócií, bez radosti z rozprávania, ale ešte stále aspoň priemerný. No ako vedomé a zámerné pokračovanie terminátorovskej trilógie neobstojí vari žiadna jeho zložka.

Scenár je úplne nanič, neschopná réžia maskuje absenciu nápadov rutinou podľa hesla: „Nedokážeš divákov osloviť? Tak ich aspoň ohluš! Digitálne triky sú dnes už triviálne, ilustratívnu kameru bez väčších ambícií sprevádza účelný tradičný strih. Z priemernosti film nevytŕha ani hudba, čo s ťažkým srdcom pripustí i fanúšik Dannyho Elfmana.

Bublina jedného z najväčších filmových očakávaní rýchlo praskla. Nechala za sebou len pocit trápnosti.