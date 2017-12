Podpredseda Smeru má Túlavé srdce

V piatok mala premiéru divadelná hra ministra kultúry.

BRATISLAVA. Od hovorkýň premiéra a strany cez poslancov až po stranícke špičky Smeru. Také osadenstvo sa v piatok večer schádzalo do budovy ministerstva kultúry. Presnejšie do jej suterénu, v ktorom v prenajatých priestoroch sídli známe bratislavské divadlo Astorka Korzo 90. Nešlo však o stranícky zjazd.

Hostí osobne vo vestibule divadla vítal v ležérne rozhalenej košeli minister kultúry Marek Maďarič. Prichádzali na premiéru jeho hry Túlavé srdce. Tú zdramatizoval na motívy troch poviedok Jozefa Cígera Hronského.

Paška, Čaplovič, Kaliňák, Federič, Číž, Richter, ďalší a ich manželky. Z vrcholných predstaviteľov strany chýbal len jej predseda Robert Fico. V ten večer by však hlavnou hviezdou nebol. Všetci boli zvedaví na jeho zástupcu - divadelného novica Maďariča.

Režisér predstavenia Juraj Nvota mu prišiel predstaviť aj svojho vzácneho hosťa. „Toto je autor hry, ktorú dnes uvidíte, a zároveň náš minister kultúry," predstavoval Maďaričovi dramatika Milan Uhdeho. „To som si kedysi vyskúšal tiež," odvetil český ponovembrový minister kultúry a známy antikomunista.

Potom ako Maďarič pousádzal spolustraníkov na balkón, sám si šiel s manželkou sadnúť na prízemie. „My nie sme šľachta," žartoval. Zo stredu predposledného radu mohol pozorne sledovať nielen dianie na javisku, ale aj v hľadisku.

Veľa sa však toho neudialo. Osudy postáv z troch Hronského poviedok pospájaných do jedného príbehu divákov nestrhli. Jednoduché príbehy troch žien, z ktorých jedna prišla o manžela, druhá o kariéru a tretia dokonca o život, dokázali herci za hodinu a štvrť rozohrať len veľmi plocho.

Boli to však práve herci, o ktorých si medzi sebou diváci po predstavení hovorili: Ale obsadenie bolo dobré. A to aj napriek tomu, že ansámbel Astorky mal také šťastie, že mohol pri klaňačke na pódium medzi seba vytiahnuť aj samotného autora hry. A v celosvetovej premiére.

Kríž, klavír a veľa stoličiek. Symboly, ktoré odčítame, len čo sa začne predstavenie. V popredí na piedestáli ožíva nehybná žena. Ide sa rozprávať príbeh žien, príbeh o ženách, príbeh pre ženy. Budú tri.

Marta, klaviristka z dediny, vydatá za farára, pohŕdajúca okolím, s túžbou po uznaní veľkého publika. Cia, choré dievča bez budúcnosti, čakajúce na smrť. A Paula, dáma z mesta so zlomeným srdcom. Ich životy prepoja osudové momenty, v ktorých nechýbajú muži. Ústredným problémom by nemalo byť nič menej ako láska, nevera a žiarlivosť.



Tri Hronského poviedky sa stali východiskom troch dejových línií pre tri ženské charaktery. Nie je však jasný princíp, podľa ktorého v hre fungujú. Keby bol, netrčala by z konceptu postava štvrtej ženy – slúžky, pomocnice, opatrovateľky, ako menej dôležitá. Mimochodom, práve tá si to v úvode ako socha nehybne odstála.

Mužské postavy príbehom plávajú. Ich charaktery určujú dobové stereotypy bez presahu do ich myslenia. Drámu bez drámy síce tvorcovia na javisku celkom príťažlivo maskujú štylizáciou a poetickou atmosférou, no nejde o viac než len o pohodlný spôsob, ako pôsobiť na emócie diváka a dávať mu priestor domýšľať si to, čo už vie.

Tak dostávajú základné motívy hry akýsi prihlúply, našský háv, ktorý nás bezdôvodne posúva do minulosti – vlastnej či literárnej. Inscenáciu nie je prečo nazvať poctou Hronskému, ale ani dielom, ktoré by upozornilo na nejaký súčasný problém či na niečo relevantné v dramatických vzťahoch. Dokonca ju nemožno vnímať ani ako poctu ženám, a to zo zásady.

Treba uznať, že videoprojekcia bola pokusom o náznak priznania, že hra má aj svoju televíznu minulosť. Škoda, že táto skutočnosť ostala nepodstatná, nestala sa väčšou inšpiráciou a nerozvinula sa. Z hereckých výkonov zaujala Petra Vajdová v polohe oklamanej manželky, Ady Hajdu ako otec bez ženy vhodne využíval svoje typické herecké spôsoby. Rebeka Poláková zvládla postavu nespokojnej umelkyne s vypätím síl.

Tvorcom možno veriť úprimný vzťah k predlohe, ak je vydarený tvorivý zámer. Nie vždy to vyjde a nie je to nijaká tragédia. Dni Túlavého srdca napokon aj tak spočítajú diváci.

Eva Andrejčáková









J. C. Hronský / Marek Maďarič: Túlavé srdce

Dramaturgia: Andrea Domeová

Kostýmy: Zuzana Štefunková

Scéna: Tomáš Rusín

Réžia: Juraj Nvota

Hrajú: Rebeka Poláková, Lukáš Latinák, Zuzana Kronerová, Petra Vajdová, Marián Miezga, Ady Hajdu, Zuzana Konečná, Gabriela Marcinková, Patrik Minár

Premiéra: 5. júna v Divadle Astorka Korzo 90 v Bratislave