Benátsky lesopark v pavilóne Romana Ondáka

Včera otvorili pre verejnosť 53. ročník benátskeho bienále súčasného umenia. V spoločnom českom a slovenskom pavilóne sa predstavuje Roman Ondák s inštaláciou Loop.

8. jún 2009 o 0:00 Alexander Balogh





BRATISLAVA. Včera v benátskych priestoroch Giardini a Arsenale otvorili pre verejnosť bienále súčasného umenia. Ceremoniálu predchádzala trojdňová prehliadka pre odbornú verejnosť a médiá, a vernisáže všetkých pavilónov.

Roman Ondák (1966), ktorý reprezentuje české a slovenské umenie v spoločnom pavilóne, pripravil sochársku inštaláciu Loop.

„Ide o presnú repliku lesoparku pred pavilónom, so všetkou zeleňou, stromami, kríkmi i chodníkom. Sú to reálne, živé stromy a kríky toho istého druhu ako vonku, zatrávnená pôda má niekde až metrovú výšku," povedal pre SME Ondák, popredný slovenský predstaviteľ neokonceptuálnych stratégií.

Chodník z rovnakých kamienkov prechádza plynule zvonka do budovy pavilónu a zasa na druhej strane pokračuje von. „Vyzerá to, akoby pavilón bol len nejako zhora položený ako veľká prázdna nádoba do miestneho lesoparku a návštevník si ani riadne neuvedomí, či je vonku, alebo už v budove."

Renomovaná kurátorka Kathrin Rhomberg, ktorá s Ondákom už viackrát spolupracovala, zdôrazňuje osobitosť projektu na príklade toho, že keď človek vstupuje do galérie či všeobecne do priestoru umenia, začne všetko vnímať s pocitom akýchsi nepísaných pravidiel a zvyčajne necháva realitu za sebou.

„Vstupujúc do Ondákovej inštalácie je však divákovi nejasné, k akému územiu priestor, v ktorom sa ocitol, vlastne patrí." Práce na inštalácii sa začali v marci, najskôr botanický expert poskytol presné názvy všetkých stromov a kríkov, ktoré sú okolo pavilónu, a potom nastúpila náročná práca pre záhradkársku firmu. Živé dielo, prirodzene, reaguje na sezónne zmeny.

„Vnútri je to spomalené asi tak o dva týždne," hovorí Ondák. „Vonku už kríky odkvitli, no v pavilóne ich ešte máme s kvetmi. Špeciálny tím bude tento živý organizmus udržiavať počas celého bienále, polievať, starať sa o všetko, čo si príroda vyžaduje."

Trojdňová predvádzačka vzbudila podľa Ondáka záujem kurátorov, umelcov a médií o jeho inštaláciu. „Aj pre mňa je to nový pocit, nikdy som netúžil byť prítomný pred návštevníkmi na vlastnej výstave a komentovať ju, ale teraz sa mi to páči. Asi je to tým, že vďaka identickej prírode v okolí a v pavilóne mám pocit, že tých ľudí stretávam vonku," hovorí Ondák.

Ondákova prítomnosť v Benátkach sa totiž zrodila pomerne neštandardne, keď SNG, ktorá striedavo s pražskou Národnou galériou organizujú expozíciu v spoločnom českom a slovenskom pavilóne, v novembri prekvapujúco nevyhlásila víťaza výberového konania a priamo oslovila Romana Ondáka, ktorý sa pôvodne o bienále vôbec neuchádzal. Na predošlom bienále v roku 2007 reprezentovala české a slovenské umenie Irena Júzová.

Tohtoročná benátska prehliadka, na ktorej sa predstavuje 77 krajín, potrvá do 22. novembra.