Najprekvapivejší priestor je ten duševný

Berlín sa stále viac presadzuje ako medzinárodné centrum umenia a kultúry. Na siedmom ročníku dizajnérskeho festivalu DMY Berlín mali po prvý raz zastúpenie aj Slováci.

9. jún 2009 o 0:00 Štefan Hudec

Hra so svetlami v bare v Skalici, karafy z Lednických Rovní i celá ulica v Bratislave. Súčasná tvorba slovenských architektov a dizajnérov si našla cestu na prestížny DMY festival v Berlíne. Slováci prezentujú v priestore Slovenského inštitútu sto diel, ktoré uspeli v domácej súťaži Interior.sk Best of 05/07.

Festival DMY patrí medzi dizajnérske udalosti Európy. Tento rok vystavovalo svoje diela vyše päťsto umelcov z tridsiatich krajín, medzi nimi aj známe mená ­ Walking Chair, Oskar Zieta, The Flying Grass Carpet, Aplex.

Napriek hospodárskej kríze festival expandoval - už etablovaní dizajnéri vystavovali pod hlavičkou DMY Allstars po prvýkrát v starej fabrike v Kreuzbergu.

Organizátori dali veľký priestor aj desiatkam začínajúcich dizajnérov. Tí pod hlavičkou DMY Youngsters ukázali svoje diela v Aréne na ploche sedemtisíc štvorcových metrov. Mnohé diela sa dali rovno kúpiť či priamo odskúšať, ako napríklad bicykel inšpirovaný Bauhausom od Michaela Ubbesena (na snímke vedľa).

Súčasťou festivalu boli aj prednášky, videoprojekcie, večierky a koncerty, ktoré za päť dní prilákali 30­tisíc ľudí. Lahôdkou bola prednáška Holanďanky Marije Vogelzangovej o food designe a maškrtná ochutnávka jej tvorby.

Čím to je, že Berlín láka kreatívcov? Je lacný, má množstvo voľných priestorov a je dostatočne liberálny, aby spracoval aj tie najšialenejšie myšlienky. Práve tým oslovuje dizajnérov z celého sveta, ktorí sa sem sťahujú a robia z nemeckej metropoly jedno z hlavných centier súčasného umenia.

„Je tu množstvo priestoru, ale ten najprekvapivejší je duševný priestor," tvrdí Američanka Alison Dring, ktorá odišla z Londýna a v Berlíne buduje značku elegant embellishments.

Veľký problém je však fakt, že v tomto meste sa nedajú zarobiť peniaze a za zákazníkmi treba často cestovať do zahraničia. „Berlín je ako tvoja obývačka a spálňa, ale nie tvoja kancelária. Samozrejme, že to nie je dobré, ale má to aj svoje výhody. Pocit - nijaké náhlenie, vždy pokojne, aj tak tu nie sú nijaké peniaze - pridáva kvalite života. V Berlíne možno dýchať a pracovať tak dlho, ako potrebuješ," hovorí Ronen Kadushin.

Ten sa do nemeckej metropoly presťahoval z Tel Avivu a rozvíja tu myšlienku otvoreného dizajnu, dostupného komukoľvek na stiahnutie cez web.