Nové CD a DVD

Ali Ibn Rachid, Jeff Buckley, Jaromír Nohavica, Sonic Youth.

9. jún 2009 o 0:00 kul

Ali Ibn Rachid - Dancing

Azyl Music



Už to vyzeralo, že kultová nezávislá skupina je minulosťou, no vlani odohrala comebackový koncert. Po starých skladbách prišlo prekvapivo aj na nové a tak je tu tretia radová nahrávka zoskupenia okolo skladateľa, speváka a textára Ľuba Burgra. Hokejistov a cyklistky na obale vystriedala tanečná diskoguľa, rovnako sa pozmenila aj hudba. Stále sú to melodické pesničky, nostalgické, aj s ironickým nadhľadom, pribudli rôzne elektronické zvuky a ruchy. (her)



Jeff Buckley: Grace Around The World

Sony



Pred pätnásimi rokmi vyšiel jediný album amerického pesničkára Jeffa Buckleyho Grace. Bola to jeho jediná radovka, ktorú stihol nahrať za svojho krátkeho života. Zomrel síce tragicky v roku 1997, no neustále vychádajú z jeho pozostalosti nové veci. Tou aktuálnou je DVD a CD zložené zo živých verzií pesničiek z Grace z dvojročného turné po celom svete v rokoch 1994 až 1996. Súčasťou kompletu je aj dokument Amazing Grace.







Jarek Nohavica: V Lucerne

Sony



Český pesničkár Jarek Nohavica usporiadal v polovici apríla tohto roka sériu troch koncertov v pražskej Lucerne, z ktorých nakoniec vznikol obrazový a zvukový záznam, zachytený na aktuálnom živom DVD a CD. Jadrom živého albumu sú skladby z jeho posledného CD Ikarus, doplnené o staršie známe aj menej známe piesne. Jedinou novinkou je pieseň Jeruzalém. Zaujímavosťou je hosťovanie českej hip-hopovej skupiny Pio Squad v songu Já tam byl. (peb)

Sonic Youth: The Eternal

Matador / Wegart



Alternatívni rockeri Sonic Youth z New Yorku spolu hrávajú od roku 1981, ale do starého železa ešte nepatria. Dokazujú to štúdiovou novinkou, ktorá je v poradí ich pätnásta. Dvoma zo „šťavnatých supersonických skladieb," ako pesničky magazínu Uncut priblížil líder skupiny Thurston Moore, sa Sonic Youth menovite prihlásili k svojim vzorom. Tými sú beatnik Gregory Corso aj tragicky zosnulý punker Bobby Pyn. (kv)